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台義跨國爭女案判違憲 法官：子女意願不等於最佳利益

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

義大利藍姓富商及詹姓空姐跨海爭奪女兒親權，法院裁定女童暫時交由藍帶回義大利，但憲法法庭認為法院未讓女童陳述意見，牴觸憲法保障權利，判決廢棄發回更審。台北地方法院、最高法院指出，遺憾但尊重憲法法庭判決，而有法官認為相較子女意願，子女最佳利益才是家事法院考量的重點。

憲法法庭認為台北地院一、二審裁定未讓未成年子女陳述意見，裁定內容也未記載女童意願為何，最高法院也沒有審酌下級審裁定是否合法、合憲，不符憲法維護未成年子女最佳利益意旨；最高法院指出，對裁判結果感到遺憾，但基於體制仍尊重憲法法庭職權。

台北地院回應，「子女最佳利益」是決定親權歸屬的必要因素，暫時處分也不代表終局決定親權歸誰，一審審理暫時處分裁定時，女童年僅5歲，考量心智及表達能力，不必然會要求女童親自陳述，程序並不違法。

再者，一審暫時處分主要目的是讓女童及程序監理人一同到義大利，再作成訪視報告，以便作為未來酌定親權訴訟中，審酌子女最佳利益的參考，但因疫情關係，一直無法成行。

台北地院指出，二審裁定時女童已滿7歲，法官也已調閱強制執行等相關卷證，其中女童雖表明不想去義大利，但因程序監理訪視報告尚未完成，且當初是母親擅自將女童帶離當時的慣居地義大利，因此法官審酌各項事證仍裁定駁回女童母親的抗告，維持一審裁定。

一名法官指出，遺憾多數大法官的想法，未成年子女的意願雖是判決的一環，但「子女最佳利益」才是家事法官考量的重點；法官審理時會因子女年紀、表述能力不同，或避免子女得在兩個最愛的人面前做出選擇而左右為難，不一定會要求子女親口說出選誰，而是交由「程序監理人」訪視、出具報告。

他舉例，在酌定親權的案件中，父母一方財大氣粗，給小孩花錢不手軟，卻絲毫不注重課業、教養，每天讓子女吃喝玩樂，試想小孩最終會選擇誰？若法官僅依小孩意願來判決，難道符合「子女最佳利益」嗎？

法官說，子女意願不完全代表「子女最佳利益」，親權歸屬也絕非只需考量小孩的想法，他認為本件憲法法庭判決過度干涉個案，對未來家事案件影響重大。

示意圖／ingimage
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義大利 未成年 疫情

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