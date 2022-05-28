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6歲女童欠健保費 行政執行署不追討還捐錢慰問
桃園一名6歲女童因積欠健保費被法務部行政執行署列案追蹤，桃園分署登門訪視，了解欠費原因之後，不但協助尋找社會資源還清，分署人員自主成立的愛心社昨天也登門訪視並致贈慰問金，讓女童一家人感動不已。
行政執行署桃園分署的愛心社成立至今超過7年，起初是執行官在執行案件過程中，發現許多被執行人本身生活條件及環境就不好，三餐溫飽都是問題，更別提清償欠費，於是在辦公室一隅擺上小紙箱，發起樂捐活動，儘管多是一百元到數百元的小額捐款，但積少成多，至今也幫助過不少家庭。
桃園分署指出，女童從小父母離異，母親在她2歲時因案入監服刑，雖然已經假釋，但工作不穩定，她與5歲的妹妹都是由外公照顧。女童的外公雖然有工作，但收入十分微薄，加上要照顧年邁生病的外曾祖母，根本無力再付健保費，不過經聯繫後，桃園市社會局已用補助款代償。
分署26日到女童探視，由於女童讀幼稚園不在家，慰問金最後由外曾祖母代收，而女童被社會局列關懷對象後，現在與妹妹每月各有4千元的生活補助，對改善生活有相當大的幫助。
桃園分署表示，類似女童的案例其實不少，且多來自結構特殊或複雜的家庭，原因除父母行蹤不明、入監服刑或父母沒有工作外，也有被父母棄養、隔代教養或照顧扶養者非法定代理人的情形。由於未成年人沒有能力繳納健保費，導致滯納保費的義務人而被移送強制執行，若未適時給予扶助，恐衍生其他社會問題，因此極需社會關懷幫助。
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