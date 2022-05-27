6歲女童積欠健保費 執行署揭背後原因

桃園市一名6歲謝姓女童因積欠健保費遭移送執行，行政執行署桃園分署實地訪查發現女童家境不佳，除了通報桃園市政府社會局協助，也致贈慰問金，滯欠的健保費則由社會局代為繳清。

桃園分署今天發布新聞稿表示，謝姓女童的父母離異，母親在她2歲時因案入監服刑，現在雖已假釋出監，但工作不穩定，謝姓女童與5歲的妹妹都是由經濟狀況不佳的外公、外婆撫養。

桃園分署表示，昨天到謝姓女童家中探訪時，女童在上學不在家，由外曾祖母代為收受分署致贈的慰問金；全案也轉介家扶中心並通報桃園市政府社會局，由社會局將女童列為弱勢家庭提供生活扶助，滯欠的健保費也由社會局以補助款代為繳清。

桃園分署表示，積欠健保費的未成年人，通常來自複雜家庭、找不到可依附的加保人，為確保就醫權益，大都由衛生福利部中央健康保險署加保在公所，但仍因沒有能力繳納健保費，而成為滯納健保費的義務人，被移送強制執行。

法務部行政執行署日前發布新聞稿表示，針對此類滯納案件，已通函各分署執行時嚴守正當法律程序，並協調健保署就未滿14歲的健保欠費案不予移送執行，行政執行案件管理系統也針對此類案件加註警示標語，並採取柔性寬緩執行作為。