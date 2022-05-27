快訊

北市已25萬人確診 柯文哲：達10%已經過了峰值

染疫率6%「與境外差不多」 陳時中曝放寬邊境政策時間

新北發布紓困方案 房屋及牌照稅等八項費用減收

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無業逆孫疑毆死祖母案 今解剖死因

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

發生於本月24日嘉義縣無業的52歲江姓男子疑因酒後要向八旬祖母要錢花用，雙方發生口角拉扯，江男涉嫌施暴造成祖母送醫不治，嘉義地方法院依殺害直系血親尊親屬罪嫌及有逃亡之虞將其羈押。為釐清真相今天下午檢察官會同法醫解剖，發現死者有多處鈍力傷，包括胸腹皮下出血，腹腔出血，顱底出血。確切死因待解剖鑑定報告方能認定。

江男打零工為生，離婚後與88歲祖母同住嘉義水上鄉南和村，24日晚祖孫疑起口角，鄰居聽聞江呼喊「阿嬤受傷」報案。消防隊檢查老婦鼻頭流血、胸口疼痛送醫，急救3小時不治。

員警趕到發現江男有酒味，依違反保護令罪嫌逮捕，檢方訊後以傷害直系血親尊親屬致死罪向法院聲請羈押。

嘉義地方法院審理後更依殺害直系血親尊親屬罪嫌將江男羈押；地院表示，江男坦承有持拐杖打祖母身體，但對毆打部位相關說詞，與檢驗報告書、驗傷診斷書所顯示的傷勢不甚相符，且本案有相關證人證述可以佐證，足認江男涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌，嫌疑重大。有鑑於江男供詞有避重就輕的嫌疑，又有多次犯罪經通緝到案情形，認為江男有逃亡之虞，所以予以羈押。

江男曾對祖母施暴，嘉義地方法院今年2月核發通常保護令，要求不得對祖母實施身體、精神等不法侵害，為期1年。

江男涉嫌施暴祖母致死日前遭警方移送法辦。圖／讀者提供
江男涉嫌施暴祖母致死日前遭警方移送法辦。圖／讀者提供

嘉義 通緝 阿嬤 檢察官

延伸閱讀

莫因疫情錯失嘉義音樂饗宴 曾盈穎中提琴獨奏會索票入場

花蓮大樓價飆18%被買瘋！2022首季南投、嘉義、屏東漲比高雄兇

嘉義某大學碩一生昨墜樓亡 檢警今相驗

嘉義／臘腸樹花開季節 紫紅色叭狀大花朵美艷好看

相關新聞

空姐與義大利富商爭女 憲法法庭改定親權暫時處分宣判

義大利藍姓富商和詹姓空姐跨海爭奪8歲女兒親權，在改定親權結果未明前，法院裁定詹女應將女兒交付給藍男帶回義大利，原本3月1...

狂女酒測33次都失敗 拒測還惱羞飆罵員警五字經

台中林姓女子凌晨騎機車搖搖晃晃，巡邏員警懷疑她酒駕攔停要求酒測，林故意不配合，一連朝儀器吹了多達33次都失敗，警方認為她...

無業逆孫疑毆死祖母案 今解剖死因

發生於本月24日嘉義縣無業的52歲江姓男子疑因酒後要向八旬祖母要錢花用，雙方發生口角拉扯，江男涉嫌施暴造成祖母送醫不治，...

檢察官損兵折將16人轉去當法官 基層嘆：他們用腳投票

檢察官人事問題多多，尤其大都會地區的檢察機關辦案氣氛壓力大，每年都有檢察官申請轉當法官；今年有25名檢察官提申請，司法院...

律師陪偵不能抄筆記？憲法法庭判刑事訴訟法部分違憲

高雄地檢署6年前辦貪汙案，在偵查庭上扣押律師的手札，律師聲請發還遭駁，向高雄地方法院聲請撤銷處分也被駁回；監察院認為扣押...

空姐與義國富商爭女 憲法法庭判最高院裁定違憲、發回

義大利藍姓富商和詹姓空姐跨海爭奪8歲女兒親權，在改定親權結果未明前，法院裁定詹女應將女兒交付給藍男帶回義大利，原本3月1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。