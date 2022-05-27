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無業逆孫疑毆死祖母案 今解剖死因
發生於本月24日嘉義縣無業的52歲江姓男子疑因酒後要向八旬祖母要錢花用，雙方發生口角拉扯，江男涉嫌施暴造成祖母送醫不治，嘉義地方法院依殺害直系血親尊親屬罪嫌及有逃亡之虞將其羈押。為釐清真相今天下午檢察官會同法醫解剖，發現死者有多處鈍力傷，包括胸腹皮下出血，腹腔出血，顱底出血。確切死因待解剖鑑定報告方能認定。
江男打零工為生，離婚後與88歲祖母同住嘉義水上鄉南和村，24日晚祖孫疑起口角，鄰居聽聞江呼喊「阿嬤受傷」報案。消防隊檢查老婦鼻頭流血、胸口疼痛送醫，急救3小時不治。
員警趕到發現江男有酒味，依違反保護令罪嫌逮捕，檢方訊後以傷害直系血親尊親屬致死罪向法院聲請羈押。
嘉義地方法院審理後更依殺害直系血親尊親屬罪嫌將江男羈押；地院表示，江男坦承有持拐杖打祖母身體，但對毆打部位相關說詞，與檢驗報告書、驗傷診斷書所顯示的傷勢不甚相符，且本案有相關證人證述可以佐證，足認江男涉犯刑法殺害直系血親尊親屬罪嫌，嫌疑重大。有鑑於江男供詞有避重就輕的嫌疑，又有多次犯罪經通緝到案情形，認為江男有逃亡之虞，所以予以羈押。
江男曾對祖母施暴，嘉義地方法院今年2月核發通常保護令，要求不得對祖母實施身體、精神等不法侵害，為期1年。
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