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檢察官損兵折將16人轉去當法官 基層嘆：他們用腳投票

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

檢察官人事問題多多，尤其大都會地區的檢察機關辦案氣氛壓力大，每年都有檢察官申請轉當法官；今年有25名檢察官提申請，司法院評選、口試後，今天核定16名檢察官加入審判體系併肩作戰。

基層檢察官說，雖有同仁想在職涯嘗試不同的歷練，更多因素是工作條件、工作型態及案件負荷等，都不如法官，導致年年有人求去，選擇用腳投票，披上另一種顏色的法袍執法。

今年獲准轉任法官的檢察官包括：鄭朝光、劉孟昕、陳建宇、古御詩、陳中順、劉正祥、孫立婷、陳建文、林明誼、林煒容、陳僑舫、劉彥君、陳靚蓉、李松諺、丁亦慧、陳佩芬共16人，其中，陳建宇是桃園地檢署主任檢察官。

法務部司法官學院2021年、60期的結業生選填志願，少數人志在檢方，想從事法官工作的占大多數，因人事開缺有限，倘成績不比人強，只好先選擇當檢察官。

到2021年止，最近5年檢察官轉當法官人數是17人、16人、19人、15人、19人，但法官轉檢察官人數是0人、0人、0人、0人、1人，客觀數字差別很懸殊，喜歡當法官的人，比愛當檢察官的人來得多。

北部檢察官說，檢察人事新制所謂上二審3年、2年即回一審辦案的「三專生」、「二專生」制，資深的下一審卻轉行政職，占缺架空分案「分母」，但收案「分子」卻不變，個股工作量因此變多，最近年度調動又近「很憂心」。

圖為法務部。記者王聖藜／攝影
圖為法務部。記者王聖藜／攝影

檢察官 司法院 職涯

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