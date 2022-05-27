空姐與義國富商爭女 憲法法庭判最高院裁定違憲、發回

義大利藍姓富商和詹姓空姐跨海爭奪8歲女兒親權，在改定親權結果未明前，法院裁定詹女應將女兒交付給藍男帶回義大利，原本3月14日為最後期限；詹女聲請停止執行，憲法法庭3月18日裁准停止交付子女，是憲法法庭首度做出暫時處分的裁定，讓女童暫留台灣。憲法法庭今做出本年度憲判字第8號判決，判最高法院裁定牴觸憲法，廢棄、發回最高法院。

本案緣起於藍姓富商2007年來台認識詹女並交往，2014年未婚生下1女，2017年藍以探望祖母為由，帶女兒回義大利，除提前帶女兒出國，且歸期一延再延，成為雙方訴訟引爆點。詹女飛往義大利，先以女兒護照遺失為名，向駐外使館申請補發，再私下把女兒帶回台灣，藍不滿女兒被詹女帶走，2019年跨海提告，演變成搶人大戰。

台北地方法院受理兩人改定親權案，做出暫時處分，裁定詹女應將女兒交付給藍，讓藍帶女兒回義大利同住，詹女提抗告、再抗告，先後被台灣高等法院、最高法院駁回，但詹女卻長達2年未依裁定交付女兒，對非同住的藍不友善。

藍姓富商向台中地方法院聲請執行交付子女，原訂3月14日為最後期限，女童在期限前寫信給蔡英文總統表示「我想留在台灣」，法院執行官與藍14日到女童學校執行交付，但校方拒絕。

詹女委由律師針對最高法院確定終局裁定，聲請裁判憲法審查暨暫時處分。憲法法庭認為，跨國父母如何對未成年子女行使親權，會影響子女身心是否健康發展，尤其法院裁定暫時處分若有不當，確實會讓子女權利受到難以回復的損害。本案也是憲政史上第二次大法官裁定暫時處分，第一次為2005年規定按捺指紋才准換發身分證，大法官裁准緊急處分、出手喊卡。

憲法法庭表示，維護未成年子女最佳利益，為憲法保障未成年子女人格權、人性尊嚴的重要內涵，無論法院所進行的程序或裁判結果，都應以未成年子女最佳利益為最優先考量。本案下級審裁定的內容都無審酌未成年子女意願的記載，雖抗告法院已調取台中地院關於女童陳述意見的執行筆錄，但所審酌的是父母就親權行使方式意見不一、對立嚴重的事實，非女童的意願。

女童居住義大利約1年（2017年12月12日至2019年1月20日），返台後至2021年10月27日抗告法院駁回抗告止，居住台灣約2年9月，居住台灣的期間遠較居住義大利為長，台灣可否認為女童新慣居地？應是法院判斷最佳利益時所審酌。憲法法庭也認為女童若暫時移居義大利，真的能消彌父母雙方的嚴重對立嗎？母親訴諸媒體，是否達到「虐待、傷害或已不適合行使或負擔對於其權利義務狀態」也有疑義，憲法法庭認為有應審酌而未審酌的事項，與憲法維護未成年子女最佳利益意旨不符。