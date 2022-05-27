遠洋漁船大副遭浪襲撞斷腿 法院判公司要職災賠償90萬

擔任遠洋漁船大副的蘇姓男子，因浪襲撞斷左腳，傷口遲遲未癒，他指控安豐聯祥漁業公司未給付醫療費、工資等，甚至擅自將他退出勞保，害他生活困頓，他提告請求給付職災補償，台北地方法院判安豐應賠償90萬餘元，並應補提繳7萬餘元勞工退休金，可上訴。

蘇主張，他2019年6月受雇擔任公司船舶大副，每月薪資近10萬元，未料同年8月船隻行經北海道海域時，因船長駕駛速度過快，導致船頭下沉，又逢巨浪襲來，害站在甲板上的他和欄杆鐵管碰撞，左小腿開放性骨折，後續更有膿腫、血腫、慢性骨髓炎、傷口癒合不良、血塊淤積等。

他指出，公司事後半年以「安家費」名義給付他2至3萬元部分薪資，卻不足以支付醫療、生活費，而他2020年多次聲請調解職災補償爭議，公司原本答應給付所有醫療費、補足工資，他也屢次撤回調解，但公司最終食言，甚至擅自將他退出勞保，害他生活陷入困境。

蘇表示，事故發生至今，他仍得持續就醫，醫院評估需接受淋巴水腫吻合手術，但公司未補償醫療費、薪資，造成他四處舉債，也無力負擔手術費，提告要求公司給付117萬餘元。

安豐公司反駁，大副需長期隨船在遠洋外海航行，與一般陸地工作不同，薪資也會區別在港、出海二類，而蘇的固定薪資僅3萬元，認為蘇的主張無理由。

安豐指出，公司皆有替船員投保意外醫療險，需等蘇整個治療療程結束、確認醫療費數額後才能申請，而蘇基於個人經濟因素，事故發生後急欲另謀他就，不願繼續和公司間的僱傭關係，並簽立切結書表明願自行負擔日後的醫療費用，公司才替他辦離職、退保，請求法官駁回訴訟。

法院認為，根據切結書內容，蘇沒有終止僱傭關係的意思，且切結書是為處理保險而簽訂，非處理本案職災，認為公司抗辯不足採信。

再者，審酌蘇身為船舶大副，工作性質與一般工作不同，尤其在魚季時更需長期隨船於遠洋外海航行，才有岸薪、出海薪的不同，而依勞基法規定，應考量工作特殊性、實際出工日等，來計算個案平均薪資。