空姐與義大利富商爭女 憲法法庭改定親權暫時處分宣判

義大利藍姓富商和詹姓空姐跨海爭奪8歲女兒親權，在改定親權結果未明前，法院裁定詹女應將女兒交付給藍男帶回義大利，原本3月14日為最後期限；詹女聲請停止執行，憲法法庭3月18日裁准停止交付子女，是憲法法庭首度做出暫時處分的裁定，讓女童暫留台灣。憲法法庭今天下午3點將做出今年度憲判字第8號判決。

本案緣起於藍姓富商2007年來台認識詹女並交往，2014年未婚生下1女，2017年藍以探望祖母為由，帶女兒回義大利，除提前帶女兒出國，且歸期一延再延，成為雙方訴訟引爆點。詹女飛往義大利，先以女兒護照遺失為名，向駐外使館申請補發，再私下把女兒帶回台灣，藍不滿女兒被詹女帶走，2019年跨海提告，演變成搶人大戰。

台北地方法院受理兩人改定親權案，做出暫時處分，裁定詹女應將女兒交付給藍，讓藍帶女兒回義大利同住，詹女提抗告、再抗告，先後被台灣高等法院、最高法院駁回，但詹女卻長達2年未依裁定交付女兒，對非同住的藍不友善。

藍姓富商向台中地方法院聲請執行交付子女，原訂3月14日為最後期限，女童在期限前寫信給蔡英文總統表示「我想留在台灣」，法院執行官與藍14日到女童學校執行交付，但校方拒絕。

詹女委由律師針對最高法院確定終局裁定，聲請裁判憲法審查暨暫時處分。詹女主張，此次一去孩子將受到無可回復的權利損害，「不知何處是兒家？不見媽媽在哪裡？」，台灣不是海牙公約國，法院單向保障外籍生父，不顧本籍母女權益，歷審裁定皆未考量兒童表示意見權利、健康權、受教權和生存權，裁定理由不備。