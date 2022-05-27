派出所「攝狼」再犯！小電腦查妙齡女個資私訊騷擾

桃園市青溪派出所鄭姓員警多年前因分享女子裙底風光被記過法辦，去年值勤時見妙齡女子打扮亮眼，又非法蒐集對方個資搭訕，今天被桃園地檢署依妨害秘密罪起訴。示意圖／Ingimage 桃園警分局青溪派出所鄭姓員警7年前涉嫌偷拍多名女子裙底風光被記過法辦，事後仍不知悔改，去年9月值勤時見妙齡女子打扮亮眼，竟持警用小電腦查詢對方車籍並掌握個資，事後透過臉書、IG等社群網站私訊搭訕；女子不堪騷擾向警局投訴，鄭員經內部調查後被移送法辦，今天被桃園地檢署依違反個資法起訴。

據調查，鄭員（34歲）在青溪派出所任職多年，7年前曾在臉書社團分享不明女子裙底風光，因臉書大頭貼為身穿警察制服照片，馬上就被網友起底。鄭員雖緊急刪文，但已有人截圖轉載，揶揄「原來鴿子大人（指警察）也有這種癖好」等語。

裙底照一曝光，鄭員曾在警局高層陪同下出面道歉，坦承自己「做錯事」，但未承認照片是自己偷拍；警方認定他嚴重損害警察形象，記2小過之後，移送妨害秘密、妨害風化等罪，未料事隔多年，他仍不知警惕再犯。

去年9月上午7時許，鄭員在桃園區春日路、三民路口站崗指揮交通，見一名妙齡女子打扮亮眼，明知對方沒有任何違規，仍記下對方車號，持警用小電腦查對方個資，進而搜尋到對方臉書和IG，私訊搭訕。

妙齡女子事後得知鄭員是透過非法管道取得她的個資，因不堪其擾，於是向警方投訴，警方追查發現鄭員曾用小電腦查詢對方個資，於是將他移送法辦。

偵訊時，由於2人對話紀錄一清二楚，警用小電腦也有查詢紀錄，而妙齡女子當下也無任何違規，鄭員無法自圓其說，最後自白犯行，被檢方依公務機關非法蒐集、利用個人資料罪起訴。