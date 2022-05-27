尷尬！男騎士酒駕遭警逮 嚇得褲底「拉一大包」
高雄51歲陳姓男子日前酒駕騎車上路，行經梓官區進學路口時，遭員警攔下，並要求酒測，當下陳男矢口否認酒駕，還藉故要上廁所躲避。豈料，陳男酒測值達每公升0.66毫克，讓他一度緊張不慎排泄在褲子上，讓場面相當尷尬。警詢後，將陳男依公共危險罪移送。
岡山警分局彌陀分駐所員警5月22日下午5時33分許，執行勤務行經梓官區進學路口時，發現陳男騎車不穩，疑似酒駕便上攔查並要求酒測。
當下，陳男辯稱沒有酒駕，但經酒精檢知器發現有酒精反應，隨即藉故說要上廁所，躲避酒測；幾經勸說，才讓他配合酒測，且酒測值達每公升0.66毫克，明顯違法。
但陳男疑似第一次酒駕被抓，一時緊張不慎排泄在褲子上，當下氣氛頓時變得尷尬，員警也好心拍拍肩膀勸他「下次別再酒駕。」警詢後，將陳男依公共危險罪移送。
警方提醒，依據道路交通管理處罰條例新制規定，酒駕、拒絕酒測累犯認定時間延長，或10年內酒駕或拒絕酒測二次以上累犯者，將由公路主管機關得公布姓名、照片及違法事實。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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