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收「我捅你2刀」討債簡訊已讀不回 果然被2刀捅死

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

張姓男子向吳姓友人討債，傳訊簡訊給吳嗆「信不信我捅你2刀」等，事後，張在街頭巧遇吳，雙方拉扯，張果然以2刀刺死吳；台北地檢署相驗偵辦，今天依殺人罪嫌起訴張。

涉嫌殺人的張姓男子不滿吳姓友人積欠他數萬元遲不歸還，先傳簡訊嗆吳「不要被我遇到、我讓你腦袋開花、不要逼我、信不信我捅你2刀？」，吳已讀不回，認為只是一種恐嚇

2022年3月15日清晨5時，張姓男子與另名吳友人駕車行經台北市林森北路，看見欠債的吳姓男子獨自騎車，2人攔下吳，雙方扭打一團，混亂中，張持刀朝被害人猛刺2刀，被害人跑到附近檳榔攤求援，受協助送醫，還是宣告不治。

檢察官偵辦後，將張、張的同夥吳姓男子一併列為被告偵查，依殺人重罪起訴張姓男子，至於在張姓男子一旁助陣的吳姓男子，檢察官認為吳也動手，依較輕刑度的傷害致死罪起訴。

圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方檢察署。記者王聖藜／攝影

殺人 檢察官 恐嚇

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