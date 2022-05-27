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電動自行車酒駕被警送辦 婦人狐疑「我又沒有騎機車」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

43歲蕭姓家庭主婦今天凌晨與好友在台南中西區某炭烤店聚餐，喝了多瓶啤酒，騎電動自行車返家，經健康與體育路口搖搖晃晃且違規紅燈右轉遭攔檢，酒測值高達0.53毫克，經員警告知已涉公共危險罪，「我又沒有騎機車」她說，大家都說騎乘電動自行車不算酒駕，令員警啼笑皆非。

現行電動自行車為許多民眾所青睞，坊間也流傳騎乘電動自行車沒有酒駕、警方不會攔查，甚至有誤導民眾碰到警方攔檢時可拒測。台南市警二分局駁斥傳言。

台南市警二分局指出，依照新修正「道路交通管理處罰條例」已於今年5月4日修正公布。第185-3條第1項第1款：吐氣所含酒精濃度達每公升零點二五毫克或血液中酒精濃度達百分之零點零五以上即涉犯公共危險罪。

另第73條第2項：慢車駕駛人經測試檢定酒精濃度超過規定標準(0.15至0.24毫克)，處1200元以上2400元以下罰鍰，並當場移置保管該微型電動二輪車；同條第3項：拒絕接受前項測試之檢定者，處4800元罰鍰，並當場移置保管該微型電動二輪車。

二分局南門派出所員警，今天凌晨1時在健康路與體育路口，發現蕭婦騎電動自行車搖搖晃晃且違規紅燈右轉，攔下盤檢，員警聞到濃厚酒味後酒測，酒測值達0.53毫克。員警告知她已涉公共危險罪，並宣告其權利。

她竟回答「我又沒有騎機車」、「大家都說騎乘電動自行車不算酒駕」等語，經警告知相關法律規定後當場愣住，被員警帶回後依公共危險罪送辦，也將面對處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金的重罰。

二分局統計，今年迄今針對酒後駕車重大違規持續嚴加取締，也有效降低酒駕肇事事故發生，迄今計發生12件，較去年同期18件減少6件、降幅達50%，其中電動自行車酒駕部分也取締25件，3件達公共危險罪送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

蕭姓家庭主婦今天凌晨與好友聚餐，喝了多瓶啤酒，騎電動自行車返家，經健康與體育路口搖搖晃晃且違規紅燈右轉遭攔檢，酒測值超標被送辦。記者邵心杰／翻攝
蕭姓家庭主婦今天凌晨與好友聚餐，喝了多瓶啤酒，騎電動自行車返家，經健康與體育路口搖搖晃晃且違規紅燈右轉遭攔檢，酒測值超標被送辦。記者邵心杰／翻攝
坊間流傳騎乘電動自行車沒有酒駕、警方不會攔查，甚至有誤導民眾碰到警方攔檢時可拒測，台南市警二分局駁斥傳言。記者邵心杰／翻攝
坊間流傳騎乘電動自行車沒有酒駕、警方不會攔查，甚至有誤導民眾碰到警方攔檢時可拒測，台南市警二分局駁斥傳言。記者邵心杰／翻攝

電動自行車 酒駕 台南

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