聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳「馮小妹」告別式辦不成？檢方大體已還、證明已開
新黨黨團與前衛生署長楊志良昨天就疑因接種BNT疫苗死亡的「馮小妹」對衛福部提國賠訴訟、求償500萬元，提告時，附帶稱檢方相驗「馮小妹」後遺體冰存，家屬連告別式都辦不成等。據調查，「馮小妹」的大體於4月19日已發還家屬。
調查指出，台北地檢署是於今年4月19日由檢察官、法醫完成遺體解剖，隨即開立解剖鑑定中的「相驗屍體證明書」給馮家的家屬，也將「馮小妹」的大體發交給家屬後續處理，且無不得收埋的限制，至於後事如何處置，檢方表示尊重。
據了解，「馮小妹」2021年11月10日接種BNT疫苗，11月28日有不良反應，送三總急救於12月30日不治，外傳，檢察官不准家屬火化，與實情不符。
事實上，「馮小妹」之死紛擾多時，新黨台北市議員參選人曾公開宣稱「馮小妹」是否因接種疫苗而死，法務部法醫研究所沒能力驗出，法務部曾回應「有關死因與疫苗相關性判定的權責，依法由衛生福利部預防接種受害救濟審議小組研判」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言