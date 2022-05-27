傳「馮小妹」告別式辦不成？檢方大體已還、證明已開

新黨黨團與前衛生署長楊志良昨天就疑因接種BNT疫苗死亡的「馮小妹」對衛福部提國賠訴訟、求償500萬元，提告時，附帶稱檢方相驗「馮小妹」後遺體冰存，家屬連告別式都辦不成等。據調查，「馮小妹」的大體於4月19日已發還家屬。

調查指出，台北地檢署是於今年4月19日由檢察官、法醫完成遺體解剖，隨即開立解剖鑑定中的「相驗屍體證明書」給馮家的家屬，也將「馮小妹」的大體發交給家屬後續處理，且無不得收埋的限制，至於後事如何處置，檢方表示尊重。

據了解，「馮小妹」2021年11月10日接種BNT疫苗，11月28日有不良反應，送三總急救於12月30日不治，外傳，檢察官不准家屬火化，與實情不符。