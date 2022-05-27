快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

傳「馮小妹」告別式辦不成？檢方大體已還、證明已開

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

新黨黨團與前衛生署長楊志良昨天就疑因接種BNT疫苗死亡的「馮小妹」對衛福部提國賠訴訟、求償500萬元，提告時，附帶稱檢方相驗「馮小妹」後遺體冰存，家屬連告別式都辦不成等。據調查，「馮小妹」的大體於4月19日已發還家屬。

調查指出，台北地檢署是於今年4月19日由檢察官、法醫完成遺體解剖，隨即開立解剖鑑定中的「相驗屍體證明書」給馮家的家屬，也將「馮小妹」的大體發交給家屬後續處理，且無不得收埋的限制，至於後事如何處置，檢方表示尊重。

據了解，「馮小妹」2021年11月10日接種BNT疫苗，11月28日有不良反應，送三總急救於12月30日不治，外傳，檢察官不准家屬火化，與實情不符。

事實上，「馮小妹」之死紛擾多時，新黨台北市議員參選人曾公開宣稱「馮小妹」是否因接種疫苗而死，法務部法醫研究所沒能力驗出，法務部曾回應「有關死因與疫苗相關性判定的權責，依法由衛生福利部預防接種受害救濟審議小組研判」。

圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影
圖為台北地檢署。記者王聖藜／攝影

疫苗 新黨 法務部

延伸閱讀

少女打BNT亡 家屬抬棺提國賠

影／痛斥國家不作為 楊志良陪同馮小妹家屬申請國賠

楊志良「馮小妹」案告官批陳建仁不敢吭聲：不要X！

少女打疫苗死遲未能下葬 家屬抬棺抗議「陳時中下台」

相關新聞

傳「馮小妹」告別式辦不成？檢方大體已還、證明已開

新黨黨團與前衛生署長楊志良昨天就疑因接種BNT疫苗死亡的「馮小妹」對衛福部提國賠訴訟、求償500萬元，提告時，附帶稱檢方...

酒駕撞死人答應賠800萬反悔 檢斥：在家屬傷口上灑鹽

台中劉姓男子吃摻米酒薑母鴨開車上路，途中失控撞死陳姓行人酒測達0.36，一審依酒駕致死判他2年6月，檢方上訴痛批劉和被害...

收「我捅你2刀」討債簡訊已讀不回 果然被2刀捅死

張姓男子向吳姓友人討債，傳訊簡訊給吳嗆「信不信我捅你2刀」等，事後，張在街頭巧遇吳，雙方拉扯，張果然以2刀刺死吳；台北地...

電動自行車酒駕被警送辦 婦人狐疑「我又沒有騎機車」

43歲蕭姓家庭主婦今天凌晨與好友在台南中西區某炭烤店聚餐，喝了多瓶啤酒，騎電動自行車返家，經健康與體育路口搖搖晃晃且違規...

台東校長行為不檢遭解職 高等行政法院判教育處違法

台東縣溫泉國小校長吳正成因被妻子控告婚外情，言行不檢，去年遭教育處解職職務。他不服向高雄高等行政法院提起訴願，日前行政法...

高雄翁騎車撞婦人假動作逃逸 事後口罩遮車牌但仍落網

高雄市一名73歲柯姓老翁在鳳山區一處巷弄，和騎機車的秦姓女子相撞，老翁卻佯裝無事，發動機車後逃逸；警方獲報調監視器，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。