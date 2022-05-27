聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東校長行為不檢遭解職 高等行政法院判教育處違法
台東縣溫泉國小校長吳正成因被妻子控告婚外情，言行不檢，去年遭教育處解職職務。他不服向高雄高等行政法院提起訴願，日前行政法院判處教育處違法，教育處表示將研議上訴。
教育處表示，解職過程都合法，也有當事人妻子提供的證據，認為校長的言行確實已踰越一般男女關係，而國中小校長遴選委員會，也有超過3分之2委員審議通過不適任校長職務。
行政法院判決書指出，吳稱當時的台東縣國中小學校長遴選委員會的成員組成違法，委員中有2名是教育處聘的榮譽督學且是退休校長，督學仍受教育處指揮監督，非社會公正人士代表，因此遴選委員會的組成不合法。
另有關婚姻關係存續中有逾越一般男女分際之指控，台東地檢署調查後沒有證據認定吳有婚外言行不檢之行為，以給予不起訴處分，法官審理後，認為吳所提有理，判決台東縣政府教育處的校長遴選委員會違法。
吳曾獲師鐸獎且辦校在台東教育界及家長獲肯定，溫泉國小家長也曾到縣府陳情抗議。家長獲悉判決結果後，呼籲教育處能盡快讓吳復職。吳則表示，感謝司法還他清白及家長的支持。教育處表示，收到判決書後，研議上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言