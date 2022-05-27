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高雄翁騎車撞婦人假動作逃逸 事後口罩遮車牌但仍落網
高雄市一名73歲柯姓老翁在鳳山區一處巷弄，和騎機車的秦姓女子相撞，老翁卻佯裝無事，發動機車後逃逸；警方獲報調監視器，發現老翁肇逃後，還聰明地用口罩遮車牌，警方循線將他查緝到案，他聲稱因無照，擔心被開單才逃逸。
警方指出，柯姓老翁4月18日騎車行經鳳山區顯惠二巷，和秦姓女子（51歲）發生擦撞車禍，當時秦女連人帶車倒地受傷，老翁將機車穩住後，下車幫秦女的機車牽起，路過民眾和附近住戶也趨前關心。
豈料，柯姓老翁未停在現場，反而發動機車，當時民眾一度制止，但老翁不聽勸，若無其事地騎車逃離現場，留下錯愕的秦女和路人。
警方獲報，調閱監視器追查，發現老翁肇事逃逸後，還停在路邊，用口罩遮住車牌，避免被警方查出；埤頂派出所警員簡駿育、陳重志，認為肇事的老翁行徑惡劣，擴大調閱周邊監視器，一個月後，終於找到老翁，並於25日通知他到案說明。
柯姓老翁到案後坦承犯行，聲稱因駕照曾因酒駕被註銷，擔心被開單，才騎車逃逸；警詢後，依肇事逃逸罪嫌將老翁送辦。
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