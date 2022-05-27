快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄翁騎車撞婦人假動作逃逸 事後口罩遮車牌但仍落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄柯姓老翁和女子發生擦撞車禍肇逃後，還聰明地用口罩遮車牌，警方循線查出老翁逃逸路線。記者石秀華／翻攝
高雄柯姓老翁和女子發生擦撞車禍肇逃後，還聰明地用口罩遮車牌，警方循線查出老翁逃逸路線。記者石秀華／翻攝
高雄市一名73歲柯姓老翁在鳳山區一處巷弄，和騎機車的秦姓女子相撞，老翁卻佯裝無事，發動機車後逃逸；警方獲報調監視器，發現老翁肇逃後，還聰明地用口罩遮車牌，警方循線將他查緝到案，他聲稱因無照，擔心被開單才逃逸。

警方指出，柯姓老翁4月18日騎車行經鳳山區顯惠二巷，和秦姓女子（51歲）發生擦撞車禍，當時秦女連人帶車倒地受傷，老翁將機車穩住後，下車幫秦女的機車牽起，路過民眾和附近住戶也趨前關心。

豈料，柯姓老翁未停在現場，反而發動機車，當時民眾一度制止，但老翁不聽勸，若無其事地騎車逃離現場，留下錯愕的秦女和路人。

警方獲報，調閱監視器追查，發現老翁肇事逃逸後，還停在路邊，用口罩遮住車牌，避免被警方查出；埤頂派出所警員簡駿育、陳重志，認為肇事的老翁行徑惡劣，擴大調閱周邊監視器，一個月後，終於找到老翁，並於25日通知他到案說明。

柯姓老翁到案後坦承犯行，聲稱因駕照曾因酒駕被註銷，擔心被開單，才騎車逃逸；警詢後，依肇事逃逸罪嫌將老翁送辦。

柯姓老翁在鳳山區顯惠二巷和秦姓女子發生擦撞車禍，當時秦女連人帶車倒地受傷，老翁卻肇事逃逸。記者石秀華／翻攝
柯姓老翁在鳳山區顯惠二巷和秦姓女子發生擦撞車禍，當時秦女連人帶車倒地受傷，老翁卻肇事逃逸。記者石秀華／翻攝

監視器 口罩

延伸閱讀

台中搶打兒童BNT家長炸鍋了！跨縣市到彰化、高雄打

媽祖遶境引爆熱潮 高雄五大特色天后宮

北高雄首家百貨商場今試營運 人潮出乎業者意外

雖無粉紅超跑 全台最小、唯一海上出巡的媽祖都在高雄

相關新聞

傳「馮小妹」告別式辦不成？檢方大體已還、證明已開

新黨黨團與前衛生署長楊志良昨天就疑因接種BNT疫苗死亡的「馮小妹」對衛福部提國賠訴訟、求償500萬元，提告時，附帶稱檢方...

酒駕撞死人答應賠800萬反悔 檢斥：在家屬傷口上灑鹽

台中劉姓男子吃摻米酒薑母鴨開車上路，途中失控撞死陳姓行人酒測達0.36，一審依酒駕致死判他2年6月，檢方上訴痛批劉和被害...

收「我捅你2刀」討債簡訊已讀不回 果然被2刀捅死

張姓男子向吳姓友人討債，傳訊簡訊給吳嗆「信不信我捅你2刀」等，事後，張在街頭巧遇吳，雙方拉扯，張果然以2刀刺死吳；台北地...

電動自行車酒駕被警送辦 婦人狐疑「我又沒有騎機車」

43歲蕭姓家庭主婦今天凌晨與好友在台南中西區某炭烤店聚餐，喝了多瓶啤酒，騎電動自行車返家，經健康與體育路口搖搖晃晃且違規...

台東校長行為不檢遭解職 高等行政法院判教育處違法

台東縣溫泉國小校長吳正成因被妻子控告婚外情，言行不檢，去年遭教育處解職職務。他不服向高雄高等行政法院提起訴願，日前行政法...

高雄翁騎車撞婦人假動作逃逸 事後口罩遮車牌但仍落網

高雄市一名73歲柯姓老翁在鳳山區一處巷弄，和騎機車的秦姓女子相撞，老翁卻佯裝無事，發動機車後逃逸；警方獲報調監視器，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。