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男打死同居女友鸚鵡 原因竟是「牠」破壞感情遭判刑
高雄54歲陳姓男子認為同居女友飼養的金太陽鸚鵡，破壞兩人之間的感情，陳男一氣之下，竟遷怒鸚鵡，徒手將牠毆打致死；事後同居女友發現報警；經地院審理，將陳男依違反動物保護法，處拘役40天，併科20萬罰金，全案仍可上訴。
判決指出，陳男與67歲鄭姓女友同居，鄭女飼養一隻金太陽鸚鵡，但陳卻認為這隻鸚鵡破壞兩人感情，於去年6月24日下午1時15分許，在自家住處，徒手將鸚鵡毆打致死，事後飼主發現報警。
警詢、偵訊及審理時，陳男皆坦承犯行，地院認為，他所犯動物保護法第25條第1款之違反同法第6條規定故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪及刑法第354條損壞他人之物罪兩罪，並從一重的動物保護法第25條第1款規定處斷。
地院審酌，陳男不循理性途徑溝通解決，遷怒他人飼養的鸚鵡，且犯後都未能與飼主達成和解、調解並賠償受損害；經審理，將他依動物保護法故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪，兩罪處拘役40天，併科20萬罰金，全案仍可上訴。
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