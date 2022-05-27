男打死同居女友鸚鵡 原因竟是「牠」破壞感情遭判刑

高雄54歲陳姓男子認為同居女友飼養的金太陽鸚鵡，破壞兩人之間的感情，陳男一氣之下，徒手將牠毆打致死，遭判處拘役40天，併科20萬罰金。記者陳弘逸／翻攝 高雄54歲陳姓男子認為同居女友飼養的金太陽鸚鵡，破壞兩人之間的感情，陳男一氣之下，竟遷怒鸚鵡，徒手將牠毆打致死；事後同居女友發現報警；經地院審理，將陳男依違反動物保護法，處拘役40天，併科20萬罰金，全案仍可上訴。

判決指出，陳男與67歲鄭姓女友同居，鄭女飼養一隻金太陽鸚鵡，但陳卻認為這隻鸚鵡破壞兩人感情，於去年6月24日下午1時15分許，在自家住處，徒手將鸚鵡毆打致死，事後飼主發現報警。

警詢、偵訊及審理時，陳男皆坦承犯行，地院認為，他所犯動物保護法第25條第1款之違反同法第6條規定故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪及刑法第354條損壞他人之物罪兩罪，並從一重的動物保護法第25條第1款規定處斷。

地院審酌，陳男不循理性途徑溝通解決，遷怒他人飼養的鸚鵡，且犯後都未能與飼主達成和解、調解並賠償受損害；經審理，將他依動物保護法故意傷害動物，致動物重要器官功能喪失罪，兩罪處拘役40天，併科20萬罰金，全案仍可上訴。