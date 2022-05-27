快訊

行政院長蘇貞昌加碼宣布 「0至6歲」免費領5劑快篩試劑

誠品信義店可能消失？ 董事長吳旻潔：關鍵在房東「統一」

確診者圖文日記／我以為我可以隨時接受闔眼 確診後才明白「生命是個變數」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三番兩次要找國泰集團蔡鎮宇 警移送法辦 法官裁不罰

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

吳姓男子打電話到寶豐隆興業公司，三番兩次聲稱要找國泰金控前副董事長、寶豐隆興業的董事長蔡鎮宇，還在公司外面徘徊，依違反社會秩序維護法移送；台北地院認為，吳沒有暴力行徑，裁定不罰。可抗告。

台北市警大安分局移送說，今年3月8日，吳致電寶豐隆公司要找董事長蔡鎮宇，並詢問公司的資料；3月14日，吳親自到公司門口稱要找蔡鎮宇，同時在公司外騷擾、守候、徘徊。

經公司報警處理，警方認為，吳姓男子接近或刺探公司行號人員的行蹤，涉違反社會秩序維護法藉端滋擾事由，將吳函送法辦。

台北地院審查，依警詢筆錄及現場攝錄光碟，認為吳只有在寶豐隆外按對講機，沒有喧嘩、喊叫、阻擋他人的行為，手段尚平和，他的行為對場所秩序的影響，難以認定達到難以維持的程度，與法律處罰要件不符。

裁定說，依警方移送卷證，無法僅憑片面指控，即認定吳藉端滋擾公司行號、公共場所，裁定不罰。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

延伸閱讀

義大利富商跨海爭女兒親權 空姐媽今親自出庭不發一語

辦喜宴發現新娘太計較錢 新郎逃婚20年躲不掉這段婚姻

中職／龍頭猿2連敗悍將 曾總調打線、注意葉竹軒

女放狗在鄰家門口便溺、丟昆蟲屍體移送法辦 法官裁定不罰

相關新聞

傳「馮小妹」告別式辦不成？檢方大體已還、證明已開

新黨黨團與前衛生署長楊志良昨天就疑因接種BNT疫苗死亡的「馮小妹」對衛福部提國賠訴訟、求償500萬元，提告時，附帶稱檢方...

酒駕撞死人答應賠800萬反悔 檢斥：在家屬傷口上灑鹽

台中劉姓男子吃摻米酒薑母鴨開車上路，途中失控撞死陳姓行人酒測達0.36，一審依酒駕致死判他2年6月，檢方上訴痛批劉和被害...

收「我捅你2刀」討債簡訊已讀不回 果然被2刀捅死

張姓男子向吳姓友人討債，傳訊簡訊給吳嗆「信不信我捅你2刀」等，事後，張在街頭巧遇吳，雙方拉扯，張果然以2刀刺死吳；台北地...

電動自行車酒駕被警送辦 婦人狐疑「我又沒有騎機車」

43歲蕭姓家庭主婦今天凌晨與好友在台南中西區某炭烤店聚餐，喝了多瓶啤酒，騎電動自行車返家，經健康與體育路口搖搖晃晃且違規...

台東校長行為不檢遭解職 高等行政法院判教育處違法

台東縣溫泉國小校長吳正成因被妻子控告婚外情，言行不檢，去年遭教育處解職職務。他不服向高雄高等行政法院提起訴願，日前行政法...

高雄翁騎車撞婦人假動作逃逸 事後口罩遮車牌但仍落網

高雄市一名73歲柯姓老翁在鳳山區一處巷弄，和騎機車的秦姓女子相撞，老翁卻佯裝無事，發動機車後逃逸；警方獲報調監視器，發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。