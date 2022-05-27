三番兩次要找國泰集團蔡鎮宇 警移送法辦 法官裁不罰

吳姓男子打電話到寶豐隆興業公司，三番兩次聲稱要找國泰金控前副董事長、寶豐隆興業的董事長蔡鎮宇，還在公司外面徘徊，依違反社會秩序維護法移送；台北地院認為，吳沒有暴力行徑，裁定不罰。可抗告。

台北市警大安分局移送說，今年3月8日，吳致電寶豐隆公司要找董事長蔡鎮宇，並詢問公司的資料；3月14日，吳親自到公司門口稱要找蔡鎮宇，同時在公司外騷擾、守候、徘徊。

經公司報警處理，警方認為，吳姓男子接近或刺探公司行號人員的行蹤，涉違反社會秩序維護法藉端滋擾事由，將吳函送法辦。

台北地院審查，依警詢筆錄及現場攝錄光碟，認為吳只有在寶豐隆外按對講機，沒有喧嘩、喊叫、阻擋他人的行為，手段尚平和，他的行為對場所秩序的影響，難以認定達到難以維持的程度，與法律處罰要件不符。