酒駕撞死人答應賠800萬反悔 檢斥：在家屬傷口上灑鹽

警方攔查酒測示意圖。圖／報系資料照 台中劉姓男子吃摻米酒薑母鴨開車上路，途中失控撞死陳姓行人酒測達0.36，一審依酒駕致死判他2年6月，檢方上訴痛批劉和被害家屬和解，承諾賠償800萬卻一毛都沒給，還反悔喊要降價，猶如在傷口上灑鹽，二審認為該部分一審量刑就已考量，自首減刑也於法有據，駁回其訴，可上訴。

檢警調查，劉男（21歲）去年1月30日晚上9點多，在豐原區和朋友吃摻有米酒的薑母鴨湯，隔天凌晨12點多開車要回公司，經和平區東崎幹道突然失控，當場撞飛走在路旁的陳姓男子，陳頭部重傷送醫仍死亡，劉經酒測值達每公升0.36毫克。

檢方訊時，劉還辯稱喝的薑母鴨湯沒加米酒，但酒測值已經超標；台中地院一審考量，劉犯後坦承，和被害家屬調解成立，約好賠償800萬元分4期給付，但至辯論終結前仍沒付第1期，綜合考量後依酒駕致人於死判他2年6月，檢方、劉男均不服上訴。

檢察官上訴指出，劉男和被害家屬和解卻分文未付，還說調解金額過高要調降才願給，檢方痛批劉毫無悔意、反悔原調解約定，形同在被害家屬傷口上灑鹽，態度惡劣，就算劉自首，但也僅是覬覦倖邀減刑寬典，認為不宜減刑，一審量刑過輕。

劉男則說，他酒駕造成被害人死亡，已深感悔悟，犯後態度良好，他不到22歲，有正當職業，認為一審被判2年6月，顯屬過重。

台中高分院二審認為，一審依自首予以減刑，考量各項科刑審酌事項並無違誤，也已經就劉男沒有按期給付被害人家屬賠償金部分一併參酌。

二審說，劉男雖表示願意賠償，但至今仍沒給付，該部分在一審量刑基礎上並未變動，也認定他自首符合減刑規定，檢方、劉上訴均無理由，予以駁回。

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