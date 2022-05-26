臉書社團假賣二手名牌包 台南男詐騙兩女判1年6月

曾姓男子缺錢花用，前年底在臉書二手名牌社團，刊登販賣香奈兒名牌包不實訊息，李姓、賴姓兩女子依其指示分別匯款4萬元，但兩女遲未收到名牌包，這才發現受騙上當，報警處理，他坦認犯行，台南地院認他犯網際網路對公眾散布詐欺取財罪兩罪，應執行1年6月，可上訴。

檢警調查，曾於前年11月26日，在臉書網站「超時尚精品全新二手名牌社」社團，以暱稱「周XX」刊登販賣「香奈兒」精品包1個的不實訊息。

李女瀏覽後，以通訊軟體Messenger與曾聯絡表示有意購買，並於26、27日依其指示，陸續將 2萬5千元、5千元、1萬元，合計4萬元，匯至曾郵局帳戶。另賴女26日也留下聯絡訊息，表示欲購買該肩背包，隔天依曾指示將4萬元匯至其郵局帳戶。直至兩女遲未收到所購買名牌包，才發現遭詐騙。

永康警分局循線找上門，曾坦認犯行，與兩女於警詢中的證述相符，台南地院認事證明確，應依法論科。

台南地院審酌，曾不思以正途賺取財物，因缺錢花用，竟利用網際網路社群軟體臉書刊登出售香奈兒精品包的不實訊息，向不知情的臉書使用人詐騙錢財，致使兩女陷於錯誤而受有損害。曾表示願意賠償之意，但迄今仍未賠償兩女任何損失。