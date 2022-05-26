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食品廠長一時疏忽導致5工廠遭焚毀 一審判刑出爐

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄仁武一家食品工廠蔡姓男廠長，前年在廠內操作連續油炸機時，因疏忽未在場看顧設備，引發火災，除自家廠房被燒毀，還延燒到鄰近4家工廠；近日地院審結，一審將蔡男依公共危險罪，判處5個月有期徒刑，得易科罰金。

判決指出，蔡男為仁武區一家食品公司廠長，2020年12月31日清晨6時30分許，在廠內操作連續油炸機，煮沸沙拉油時，因疏忽未看顧設備，在開啟連續油炸機的爐火及幫浦後，就貿然離開。

直到當天清晨7時許，因連續油炸機內的沙拉油遭抽到上方廢油儲油槽，造成連續油炸機空燒起火，蔡男見狀拿滅火器滅火，仍無法控制火勢，還導致大火蔓延廠內設備，延燒到鄰近4家工廠。

雖然整起火警，並未造成傷亡，但因蔡男的疏忽致生公共危險，又造成他人財產損失，遭警方函送，後由檢方依法起訴，並聲請簡易判決處刑。

地院審酌，蔡男因操作連續油炸機未確認幫浦閥件處於關閉狀態，在開啟爐火後未留在現場看顧，貿然離去，致生火災，燒燬他人廠房及場內機器設備，損及其他公司財損。

地院考量蔡男未有前科，犯後坦承犯行，另與2家受損公司達成和解，經審理，將他依失火燒燬現未有人所在之他人所有建築物罪，處有期徒刑5個月，得易科罰金，全案仍可上訴。

高雄仁武一家食品工廠蔡姓男廠長前年在廠內操作連續油炸機，因疏忽未在場看顧設備，引發火災造成五家工廠遭焚毀。圖／翻攝畫面
高雄仁武一家食品工廠蔡姓男廠長前年在廠內操作連續油炸機，因疏忽未在場看顧設備，引發火災造成五家工廠遭焚毀。圖／翻攝畫面
高雄仁武一家食品工廠蔡姓男廠長前年在廠內操作連續油炸機，因疏忽未在場看顧設備，引發火災造成五家工廠遭焚毀。圖／翻攝畫面
高雄仁武一家食品工廠蔡姓男廠長前年在廠內操作連續油炸機，因疏忽未在場看顧設備，引發火災造成五家工廠遭焚毀。圖／翻攝畫面

火災

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