跟騷法6月上路 警政署增補143名家防官

跟蹤騷擾防制法將於6月1日上路。警政署今天表示，跟蹤騷擾8種樣態中，近半年的威脅和盯哨等案就佔約3成，經盤點警力，增補近半成、143名家防官加入執法行列。

立法院去年11月三讀通過跟蹤騷擾防制法，經總統蔡英文於同年12月1日簽署後，預計今年6月1日正式施行。上路前夕，內政部今天上午也在行政院會報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」。

由於過往曾發生多起因過度追求而殺害被追求者的不幸事件，但因現行法制不足以防治性別暴力。警政署防治組婦幼安全科長謝承甫下午接受媒體聯訪時表示，跟騷法的精神和要旨就是防止不幸事件發生和遏止再犯。

同時，要求公權力即時介入處理，因此訂定相關保護措施，包括警察可以書面告誡、聲請保護令，以及法院可以預防性羈押和視案情採取適當保護被害人措施等作為。

謝承甫指出，針對跟騷法明定跟蹤騷擾的8種樣態，全國各個警方單位近半年蒐集全國跟騷法相關逾200個案例，統整發現前3名依序為「針對特定人為警告、威脅、嘲弄或怒罵等...言語或動作」、「盯哨、守候...等方式接近特定人住所」和「監視、觀察或跟蹤特定人行蹤」；且前兩者佔總數比就多達3成。

他舉例說，新北市有名被害人於民國109至110年間多次在路上遇到前同事，屢被對方拍肩、相約，甚或在其新公司附近徘徊，認為向對方說明、拒絕約會後，遭刻意跟蹤尾隨。過往這種案件僅能以違反社會秩序維護法裁處。

但跟騷法上路後，謝承甫表示，上述案例即可適用，警方除可透過蒐證、告誡等行動，讓犯案者有所忌憚外，違者最高還可處5年以下有期徒刑。

謝承甫提到，為讓前線執法人員更加熟稔執法，警政署及相關警察機關舉辦教育訓練共計5117場次，宣教15萬1880人次，訓練重點盼促其掌握立法目的、構成要件及執行重點，以強化執法知能和專業能力，讓案件能妥適處置，有效預防再犯。

此外，警政署也盤點警力，增加143名家防官、增幅近5成，目前相關婦幼工作警力已達436人。

跟騷法明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括盯哨、要求約會、網路騷擾、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違反者最高可處5年以下有期徒刑。