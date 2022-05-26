最高檢出手「挺」檢察官陳隆翔：監察懲戒權有耗盡疑慮

監察院「兩度」彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，檢察總長邢泰釗下第一道命令，要求研究彈劾案的適法性；最高檢察署昨天召開「公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則」研討會，初步認彈劾案有懲戒權耗盡的疑慮。

法務部日前舉行新、卸任檢察總長交接典禮，前檢察總長江惠民、邢泰釗不約而同力挺陳隆翔，邢具體指示調最高檢察署辦事檢察官李進榮籌組跨級、跨審的專案小組研議法律爭議。

最高檢察署今天說，跨級、跨審研究小組第一次會議由邢泰釗主持，邀集專研德國公法的東吳大學法律系教授林三欽、中央警察大學法律系助理教授李東穎、法務部檢察司主任檢察官郭進昌、台中高分檢主任檢察官李慶義與會，邀陳隆翔列席。

結論認為，公務員懲戒有關違失行為的「行為數」與「制裁次數」，應視行為彼此間的關聯性作整體、綜合判斷。

此外，出席專家、學者還就「公務員懲戒之一事不再理原則」、「公務員懲戒責任之數違失行為一體性原則」、「懲戒時效與正當程序」、「檢察核心職權事項」4項中心議題就實務見解及德國立法例充分討論。

最高檢察署表示，會議結論認為，如果移送機關違反「數違失行為一體性原則」，可能有「懲戒權已經耗盡」(Disziplinargewalt verbraucht)的效力，不應納入新的懲戒訴訟程序。

陳隆翔在彰化地檢署任內偵辦曲棍球協會詐領補助款案，對國民黨前立委林滄敏處分簽結，導致林滄敏對爆料人、民進黨前立委段宜康民事求償獲勝訴；陳「放過」林滄敏之後，監察院兩度對陳彈劾，引發監察權受政治勢力影響的憲法爭議，檢察界一片譁然。