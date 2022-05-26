少婦不想生小孩 8年後轉念才知老公已結紮

大陸安徽省一名女子10年前嫁給大她22歲的台灣郎，2人婚前口頭約定不生育，但她2、3年前轉念想要小孩，才知老公早已結紮，前年返鄉後就不肯再來台灣；桃園地院調查夫妻去年已協商離婚，只是礙於分隔兩地無法辦手續，最後認為夫妻2人關係無法修復，因此准離。

判決指出，陸籍女子2011年7月先與丈夫在大陸安徽省合肥人名政府民政廳辦理登記，經海基會認證後，隔年1月才辦妥台灣手續。2人婚前曾口頭協議不生育子女，但她2、3年前轉念想要小孩，前年3月還為此跟丈夫吵架，後來才得知丈夫早已結紮。

女子的丈夫興訟表示，女子知悉結紮一事後，認為自己沒有依靠，想要結束這段婚姻，另外再結婚生子，現在也不願意回來台灣生活。雙方已無維持婚姻的意願，因此希望法院判准。

審理時，女子未到庭也未出具書狀表示意見，但她的丈夫出示2人微信對話紀錄，她曾提到「協議離婚，好聚好散，我們現在分居兩地，離婚也是比較麻煩，合肥第一次申請離婚不會通過，需要分居一年後，再次申請才會通過，我媽現在身體不好，我必須每天照顧，所以只能請你從台灣訴請離婚了」等語。