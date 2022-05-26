跟騷法6月上路 違法最高可罰50萬

6月起，跟蹤將有法可罰！行政院26日宣布，《跟騷法》將於6月起上路，如果有違反事宜，最高可罰5年徒刑、50萬元罰金。違反保護令者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。行政院長蘇貞昌希望法律上路後，能有效減少不當跟蹤騷擾行為。

遏止跟蹤歪風

台灣近年發生數起跟蹤騷擾衍生成殘暴殺人案件，但以前只能以《社會秩序維護法》處罰，罰則過輕。為有效防範及處罰跟騷行為，立法院三讀通過「跟蹤騷擾防制法」，定義8種跟騷行為，包括持續或反覆違反特定人意願且與性或性別有關，進行監視跟蹤、盯梢尾隨接近、威脅辱罵、通訊網路騷擾、不當追求、寄送文字影像等8類行為。

警察機關受理跟騷案件，應依職權或被害人請求，核發書面告誡行為人。為書面告誡2年內行為人若再犯，被害人、警察、檢察官得向法院聲請保護令。保護令有效期間最長為2年，有效期間屆滿前，被害人、檢察官與警察得向法院聲請延長，每次延長不得超過2年。

重罰50萬

在罰則方面，實行跟蹤騷擾行為者，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金，須告訴乃論。但攜帶凶器或其他危險物品的跟騷行為犯罪者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。此外，違反保護令者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科30萬元以下罰金。

行政院長蘇貞昌表示，期待本法上路後，除了第一線受理報案的地方應變小組人員能立即緊急處理外，後續社政、衛政單位對被害者的保護處遇、對行為人的治療矯正、勞政單位的職場安全措施，法務單位的犯罪偵查，以及教育單位對防制教育的推動等，都必須同步跟進，讓不當跟蹤騷擾行為獲得有效遏止。

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