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告張榮發基金會董事委任關係不存在 張國政上訴再敗

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
張榮發三子張國政（左）。圖／聯合報系資料照
張榮發三子張國政（左）。圖／聯合報系資料照

長榮集團大房三子張國政認為張榮發基金會未遵期改選董事，侵害他身為捐助人監督的權力，提告請求確認張榮發基金會與鍾德美等14人間的董事委任關係，與鍾德美的董事長委任關係自2020年3月9日起不存在，一審判張國政敗訴。張國政上訴，台灣高等法院今駁回。

張國政提告指出，他身為張榮發基金會捐助人，而鍾德美、張國華、柯麗卿等14人身為第11屆董事，任期應於2018年12月17日屆滿，但遲遲未完成董事改選，連主管機關教育部函令改選，基金會也沒有遵期辦理。

張國政認為，鍾德美等14人的董事職務已於2020年3月9日全部解任，但14人均否認，侵害他身為捐助人監督組織的權利，因此提告。

基金會和鍾德美等人抗辯，既然張國政認為教育部函文屬於行政處分，但張國政卻未對教育部提訴願、行政訴訟，反而對他們提民事訴訟，顯然刻意阻撓基金會董事正常改選，濫用權利。

台北地方法院認為，教育部函文雖限期要求基金會改選董事，但未提及財團法人法規定，也沒有提及董事部改選即當然解任。判決指出，基金會在張國煒辭任董事後，第11屆董事只剩14人，但董事之間對於選舉方式意見分歧，導致董事會遲遲未能以特別決議方式改選，基金會也多次函請教育部許可改以普通決議改選董事，因此認定教育部函文為行政指導性質，也沒有解任董事之意，因此判張國政敗訴。

張國政不服，上訴高院。高院認為，財團法人法第40條第3項規定「民間捐助之財團法人董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。但主管機關得依職權命其限期改選；屆期仍不改選者，自期限屆滿時，當然解任。」按照教育部2020年發給張榮發基金會的函文，是教育部針對基金會依財團法人法第45條第4項規定向教育部申請許可以普通決議改選第12屆董事所為的行政指導，並非教育部命基金會改選第12屆董事的行政處分。

高院認為，張國政主張於函文所定選舉期限屆滿後，張榮發基金會沒能完成第12屆董事改選，第11屆董事當然解任，並無理由。高院認為一審判張國政敗訴沒有違誤，因此駁回，本件可再上訴。

張國政 教育部 財團法人法

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