10「偽台資、真陸企」高科技挖角案 檢調今全國收網
調查局偵辦偽台資在台挖角案，日前報請全國4個地檢署指揮偵查，查出10家陸企違法涉案，今天同步收網。台北、新北、桃園、新竹地檢署搜索20地、詢問70人，涉案人全依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例偵處，複訊後強制處分。
新北地檢署偵辦從事電源管理晶片設計的杰華特公司；台北地檢署偵辦從事快閃記憶體設計的芯技佳易公司；桃園地檢署偵辦從事微型驅動馬達製造的皓澤公司；新竹地檢署偵辦從事半導體IC設計的台灣芯盈公司；新竹地檢署偵辦導航定位晶片設計的華大北斗公司。
此外，新竹地檢署偵辦從事低溫共燒陶瓷製程的佳佶公司；台北地檢署偵辦從事智慧軟體系統開發的華章公司；桃園地檢署偵辦從事光學量測儀開發的舜宇公司；新北地檢署偵辦從事液晶顯示器研發的中科冠騰公司；台北地檢署偵辦從事物聯網未來產品開發的聯創創新公司。
調查局偵辦發現，相關偽台資公司涉案負責人，為規避查辦，透過個人據點、辦公室與陸企直接聯繫，或者經由第三地的投資公司隱匿身分，再將違法資金迂迴匯入台灣，以逃避法律刑責。
調查局指出，立法院上周五才三讀通過兩岸條例修正案，為使國人充分瞭解中共對台挖角、竊密，戕害我國經濟實力的企圖，連續偵辦相關案件，今天搜索、約談後，會對涉案人士祭交保不等的強制處分。
調查局還說，俄烏戰爭印證科技影響國家戰力，科技能力不但是產業發展命脈，也是國防的基礎、國家安全的後盾，為防制中共人才挖角，只有提高全方位自我警覺意識，輔以檢調單位的偵辦作為，才能維護台灣的經濟實力與國家安全。
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