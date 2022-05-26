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新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

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新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

男子王秉華與妻子吵架後洩憤，在新北市持料理刀隨機刺死在路旁等姊姊的林姓男子，經妻子勸說才停車報警就逮，一審認為他受迫才自首，依殺人罪判死刑，但二審認定他自首讓警方迅速破案，逆轉改判無期徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

王2020年3月13日晚間和妻子在新店IKEA購物後，邀妻子到附近吃晚餐，妻子不願，夫妻在車內發生口角，王忽然拿起料理刀走下車，一刀刺進路旁機車上等姊姊下班的林姓男子後背奪命，他行凶後開車離開，經妻子勸說停靠路邊，由妻子報警，等待員警到場。

王否認殺人犯意，稱患精神疾病，與妻子吵架後「腦袋一片空白」，案發後自首；一審認為他殺人後「因情勢所迫而不得不自首」，不符自首要件，判處死刑。

王上訴主張是自首，律師說一般人吵架不會殺人，王犯案可證明有間歇性暴怒障礙症，且未達最嚴重犯行，不應判死，還說王讀書時當過「小老師」，不全然是壞學生，因家庭不健全，沒受到幫助而濫用酒精及大麻。

三軍總醫院醫師精神鑑定指出，王具反社會人格特質，青少年及工作時有衝動傾向，但沒有精神障礙，王將症狀講得比較嚴重。

二審開庭時，林母哭求法官判死，希望法官是最後一道防線，讓大家有安全的居住環境。林姊則激動地說，無法接受繳稅養作奸犯科的人，要求法官及王的律師不要踩底線，為了該不該判死「砍價」，還向王說「給你機會投胎」。

林父說兒子很孝順，除當兵外都在他身邊學木工，發生悲劇後「家庭都破碎了」，且阿公疼孫，兒子被殺後，健朗的老父親6個月後抑鬱而終，他1年內失去兩個至親，希望司法還他公道。

二審認定，王行凶時有足夠辨識能力，不適用刑法不罰或減刑規定，但王自首讓當時在案發現場勘查、詢問路人的警察可「迅速破案」，節省訴訟資源，符合自首減刑。

二審判決指出，無期徒刑可與社會長久隔離，收懲儆之效而達社會防衛目的，藉由「忍受對自由渴望」、「良心自責煎熬」對罪行負責，改判王無期徒刑。

王和檢察官均提上訴，最高法院今駁回雙方上訴，全案定讞。

王秉華與妻子在車內口角，下車持刀刺向坐在機車上停等姊姊下班的無辜林姓男子致死。圖／聯合報系資料照片
王秉華與妻子在車內口角，下車持刀刺向坐在機車上停等姊姊下班的無辜林姓男子致死。圖／聯合報系資料照片
王秉華。圖／聯合報系資料照片
王秉華。圖／聯合報系資料照片

自首 殺人

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