2家中國公司涉未經許可在台挖角 北檢搜索約談

2家中國公司涉未經許可在台設立公司，招募科技人才，涉嫌違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，台北地檢署分2案偵辦，今天分別指揮調查局搜索，並約談2家公司負責人。

近年來中國科技公司挖角台灣高科技人才、竊取產業的技術案例頻生，中國企業透過第三地投資公司在台從事業務活動情況也愈趨頻繁，常有陸資假借他人名義，刻意掩飾、隱匿身分或資金來源在台投資，規避現行法律規範，已造成台灣經濟及資本市場秩序受到危害。

台北、士林、桃園、新竹及台中地檢署今年3月間指揮調查局總計動員百餘人次，同步偵辦陸企在台非法從事業務案件，約談近60人次說明。

北檢陸續偵辦相關案件，24日調查1名汪姓香港商人為中國科技公司在台挖角案，訊後諭令汪男以新台幣10萬元交保。

檢調查出，另有中國和宏實業、芯華章公司分別透過2名陳姓男子在台設立公司及招募科技人才情事，北檢2名檢察官分別指揮調查局台北市調處、新北市調處執行搜索，並約談這2家公司的陳姓負責人到案說明。