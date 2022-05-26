聽新聞
test
0:00 / 0:00
拿小網紅私密照當宣傳 不雅片群負責人判4月再賠35萬
31歲黃男將胡姓網紅未成年時傳給他的不雅照上傳當成經營的不雅群組宣傳，被胡姓網紅提告，新北地方法院依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪處4月徒刑，另民事部分判賠35萬元。
檢警調查，黃男經營不雅群組，規定想加入需傳送私密照片、影片。胡姓網紅高三時因對性感到好奇，將私密照傳給黃男後加入群組，但他並未同意黃男將影像外流，未料黃男卻在2020年，以胡姓網紅不雅影像打上「聽說是某知名男星鬧三角戀的緋聞男友唷」等文字，當作付費宣傳。
胡姓網紅經朋友提醒才發現，氣憤向黃男提告，表示自己活在害怕被親友或粉絲看到的惶恐不安中，還因此患上憂鬱症，請求法院從重量刑。
刑事部分，合議庭認為黃男未經胡姓網紅同意，就將他的不雅影像後製上傳公眾平台當作付費宣傳，犯後又否認犯行，依妨害風化處4月徒刑。
民事部分，法官認為黃男舉動侵害胡姓網紅的名譽、隱私權，且胡姓網紅因此事罹患憂鬱症，更需依靠心理諮商才能維持正常作息，黃男亦侵犯胡姓網紅健康權，判黃男需賠償35萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言