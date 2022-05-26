拿小網紅私密照當宣傳 不雅片群負責人判4月再賠35萬

31歲黃男將胡姓網紅未成年時傳給他的不雅照上傳當成經營的不雅群組宣傳，被胡姓網紅提告，新北地方法院依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪處4月徒刑，另民事部分判賠35萬元。

檢警調查，黃男經營不雅群組，規定想加入需傳送私密照片、影片。胡姓網紅高三時因對性感到好奇，將私密照傳給黃男後加入群組，但他並未同意黃男將影像外流，未料黃男卻在2020年，以胡姓網紅不雅影像打上「聽說是某知名男星鬧三角戀的緋聞男友唷」等文字，當作付費宣傳。

胡姓網紅經朋友提醒才發現，氣憤向黃男提告，表示自己活在害怕被親友或粉絲看到的惶恐不安中，還因此患上憂鬱症，請求法院從重量刑。

刑事部分，合議庭認為黃男未經胡姓網紅同意，就將他的不雅影像後製上傳公眾平台當作付費宣傳，犯後又否認犯行，依妨害風化處4月徒刑。