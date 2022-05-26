高雄馬路冒深溝害騎車婦摔死 家屬提告獲國賠286萬元

高雄駱姓婦人騎機車被深溝絆倒摔死，家屬認為高雄市政府沒有盡到養護責任，害道路出現深約1至5公分的深溝，提國賠求償687萬餘元，一審橋頭地方法院認為養工處要負3成過失責任，判賠215萬元，家屬認為賠償太少上訴，高雄高分院審理後，認為市府責任應占4成，判養工處要再賠償71萬餘元，合計要賠286萬餘元。

判決指出，駱姓婦人2018年10月19日下午4時許，騎機車行經岡山區大德一路，輪胎壓到快、慢車道間的一條深溝，連人帶車摔倒後，頭部受到重擊送醫，但急救後隔天不治死亡。

家屬質疑市府沒有修補道路坑洞，害車道間出現一條長約20公尺、寬約1至6公分、深約1至5公分，因此駱婦先生及3名子女聲請國賠，包含精神慰撫金、扶養費等，合計求償680萬餘元。

養工處辯稱道路依法發包、驗收，過程沒瑕疵，機車胎寬度大於裂縫寬度，不影響正常行駛，且裂縫位置處在快、慢車道間，駱婦如果是壓到裂縫摔車，那她並未依規定行駛在慢車道上，案發現場，駱婦的安全帽落在車旁，是她沒依規定戴妥安全帽，才會造成摔車後重創頭部，否認有過失。

橋頭地方法院法官檢視現場畫面，發現駱婦騎車經過時，左搖右晃後失去平衡摔倒，認為養工處維護管理不當，不過駱婦沒戴好安全帽，也要負過失責任，因此判養工處責任僅占4成，判賠222萬餘元。駱婦家屬不服，認為賠償金額過低上訴。

高雄高分院審理時，法官勘驗現場監視器畫面，駱婦摔車倒地時，安全帽仍戴在頭上，是倒地翻滾後安全帽才拖落，且送醫時，下巴有多處安全帽扣環造成的擦傷，認定駱婦摔車時，確實有戴好安全帽。