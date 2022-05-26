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跟騷法6月1日上路！八大樣態最重關5年、重罰50萬

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導

立法院去年11月三讀通過跟蹤騷擾防制法，今年6月1日正式施行。內政部上午在行政院會報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」，內政部表示，警力增補、教育訓練等相關執法措施已準備就緒，警政署也成立中央及地方緊急應變小組。包含盯哨、網路騷擾等八大樣態，最重可處5年以下有期徒刑、重罰50萬。

內政部今天於行政院會報告「跟蹤騷擾防制法施行工作整備情形」。內政部表示，跟騷法將上路，內政部透過跨部會緊鑼密鼓合作，推動子法研訂、系統建置、警力增補、教育訓練及對外宣導等，相關執法措施已準備就緒。

跟騷法明定跟蹤騷擾有8種樣態，包括跟蹤、盯哨、嘲弄辱罵、要求約會、網路騷擾、寄送文字影像或其他物品、妨害名譽、冒用個資訂購貨物等都納入規範，且行為須與性或性別有關，足以影響受害者日常生活，違反者最高可處5年以下有期徒刑。

內政部說，也已蒐集相關實務案例，讓第一線執法人員熟悉操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手，而除對內教育訓練外，對外也向民眾宣導，讓民眾接收正確法律認知，並減少誤觸法網的可能。

內政部長徐國勇表示，本法施行後將是另一個挑戰的開始，警政署已成立中央及地方緊急應變小組，即時處理緊急個案，也邀集相關部會、專家學者及民間團體共組諮詢小組，將針對案件的處理提出檢討策進，強化執法品質，貫徹被害人保護理念，打造國人更放心的生活環境。

內政部表示，為強化員警執法知能，警政署針對婦幼保護鐵三角「家防官、偵查佐、基層員警」等人員進行教育訓練及人才培訓，除辦理研討會、教育講習及種子教官等訓練措施外，亦邀請法務部駐部主任檢察官、著名法律學者、各地實務論述律師成立教授團，舉辦警察機關分區巡迴座談，與各執行單位充分溝通、交換意見。

此外，也蒐集相關實務案例，藉由案例蒐集、要件套用、實作演練，提前操兵，讓員警熟悉跟騷法操作程序，期使新法上路後，第一線受理人員能即刻上手。

內政部指出，除對內教育訓練外，對外向民眾宣導也製作宣導懶人包、動畫及影片，透過行政院公益廣告平台及現行多元媒體管道積極宣導，強力推播，同時結合法務部、衛福部、教育部及勞動部等部會行政資源，擴大宣傳廣度，全面提升本法能見度，讓民眾接收正確法律認知，並減少誤觸法網的可能。

內政部強調，跟騷法是被害人保護的里程碑，也是性別暴力防治的一塊重要拼圖，未來將針對實務執行狀況，持續檢討精進，讓國人生活更安穩。

跟蹤騷擾行為種類。圖／內政部提供
跟蹤騷擾行為種類。圖／內政部提供
跟騷法6/1上路，八大跟騷樣態包含監視、尾隨、不當追求等，最重關5年、重罰50萬。記者林澔一／攝影
跟騷法6/1上路，八大跟騷樣態包含監視、尾隨、不當追求等，最重關5年、重罰50萬。記者林澔一／攝影

內政部 跟蹤騷擾 跟騷法

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