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涉浮報3千萬獎金 軍備局少將朱建群獲判無罪

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

國軍少將朱建群原本擔任軍備局生製中心202廠廠長，因涉嫌指示王姓、林姓等軍官浮報績效、詐領獎金，被新北檢依貪汙治罪條例等罪起訴，但合議庭認為，他不知底下軍士官藉浮報績效領獎金，另難認朱建群有貪汙意圖，諭知無罪；王姓、林姓軍官，依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪各處1年徒刑，緩刑2年。

檢方起訴朱建群等4人，指依「國軍生產及服務作業基金」規定，年度決算有賸餘就可獲得營運績效獎金。2015年朱建群因202廠預估賸餘不如預期，指示王姓軍官調高賸餘目標，王姓軍官便要求林姓軍官將向民間企業購買、成本較低的軍火用品成本，計入202廠自身生產、成本較高的軍用品成本價上，藉此營造較高賸餘的假象，使202廠當月詐領近3千萬餘元獎金。

合議庭審理時，發現朱建群僅指示王姓軍官想辦法增加賸餘，並未詢問王姓軍官具體做法，顯見朱建群對於兩人不法行為不知情，並未觸犯使公務員登載不實公文書罪，另名軍官則以僅受命完成調高賸餘作法，並不知悉實際情況，亦諭知無罪。

合議庭並認為，朱建群等4人追求最佳盈餘為目標的作為，符合202廠性質上處於營業基金，依企業化經營提升營運績效、追求最佳盈餘的目標，難以認定朱建群等4人有貪汙意圖，諭知朱建群等4人貪汙部分無罪。

合議庭考量，王姓、林姓軍官雖涉嫌造假帳、浮報賸餘，但動機為執行長官交辦降低成本、增加賸餘的任務，僅因一時失慮才觸法，犯後兩人均坦承犯行、深感悔悟，依現役軍人共同犯行使公務員登載不實公文書罪各處1年徒刑，緩刑2年。

國防部軍備局生產製造中心少將主任朱建群。圖／本報資料照
國防部軍備局生產製造中心少將主任朱建群。圖／本報資料照

貪汙 公務員 國軍

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