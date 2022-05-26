趁機捷運檢票口不成 他惱羞辱警「社會敗類」起訴

詹姓男子因悠遊卡餘額不足，欲緊跟他人趁機通過捷運檢票口，被當場識破還惱羞成怒，辱警「社會敗類」、腳踹員警，士林地檢署近日偵結，依妨害公務等罪嫌起訴詹男，傷害罪嫌部分不起訴。

檢警調查，詹男2月16日在台北捷運淡水站內準備搭車，因悠遊卡餘額不足，遂緊跟前方乘客身後，欲「偷渡」檢票口，一舉一動被值班站長看在眼裡，當場喝止詹男，要求詹男提供年籍資料，要依大眾捷運法裁處。

未料，詹男惱羞成怒，不但不願提供身分資料，還與現場站務人員爆發肢體衝突，員警獲報到場調閱監視器畫面，詹男想趁隙逃跑又被員警攔下，並大罵「你們警察就是這樣，難怪是社會敗類」，被依妨害公務現行犯壓制逮捕時，又出腳狠踹執勤員警。