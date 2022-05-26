陸配居家檢疫擅離房間挨罰10萬 法官撤銷處分理由出爐

陳姓婦人罹重度憂鬱症回到大陸休養，去年5月底返台居家檢疫，在距解除隔離時間剩不到4小時，擅離房間不到2分鐘，台南衛生局依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例處10萬罰鍰，不服提行政訴訟，台南地院認該局未審酌陳婦行為時因精神障礙致不能辨識其行為違法而撤銷處分。

陳婦去年5月24日自大陸入境，居家檢疫期間為5月24日至6月7日，6月8日起解除。然而，她於檢疫期滿後遭民眾檢舉未遵守居家檢疫規範，衛生局10日訪視，查獲她7日晚間8時20分許擅離檢疫處所房間，已違反傳染病防治法，依特別條例處10萬元罰鍰。

法扶律師說，陳婦前次入境來台曾於2019年8月21日至2020年3月11日因精神疾病復發有10次治療紀錄。這次入境來台，又因病識感不佳而有不規則服藥，致使其精神疾病嚴重發病，去年8月8日深夜、10月19日上午經警方到場強制就醫。

且陳婦為大陸人士並不知悉，且不了解擅離住家（房間），明確界限範圍定義，以致於她也有可能誤認為「人只要還是身處檢疫處所（檢疫旅館）内」就無違反擅離居家檢疫處所的規定。

法扶律師指出，陳婦7日下午8時20分46秒許有自房間離開，下午8時21分48秒走到旅館櫃台，之後再回到房間，期間離開房間不足2分鐘，且離解除隔離時間也不足4小時，還是身處檢疫處所内，並無接觸人群、活動範圍極小，也無外出進入公共場所或搭乘大眾交通工具，或接觸抵抗力較差對象。同時建請法官考量其家庭為低收入戶等因素，減輕或免除處罰。

衛生局表示，經調閱監視畫面佐證，認陳婦未依規定遵守居家檢疫規範的事實。且陳婦雖稱患有憂鬱症，雖屬慢性精神疾病之一，惟就診期間僅約半年，且相距行為時已經過1年多，難認陳婦有不能辨識行為違法或欠缺依其辨識而行為能力，且應負舉證責任。

台南地院認為，依高雄旗山警分局報案紀錄，且經旗山醫院診斷確為重度精神疾病患者，且查長期為中、重度精神疾病患者；陳婦自大陸來台居家檢疫期間，一個人獨自長期待在房間，常人長期獨處已屬不易，何況對中、重度的精神疾病者確更難忍受。