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代收包裹賺1.5萬以為賺翻 裡面裝大麻面臨無期徒刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄陳姓、文姓男子以1萬元至3萬元代價，接受許姓男子委託，代收從美國寄來的包裹，卻被海關發現包裹夾藏大麻，去年8月，警調趁文男領取包裹時發動搜索，當場扣到2包大麻，另在許男家中查扣大麻等物，檢調另查出許是受另名林姓男子委託，林辯稱以為包裹內是「情趣用品」，但不被檢方採信，高雄地檢署偵結，起訴陳男等4人。

檢方調查，綽號「森」的不祥人士去年找上林姓男子，請林在台灣找人代收美國寄來的包裹，林男後來找上許姓友人協助，許男找上文姓、陳姓男子，雙方談妥代收一次，可領1萬元至3萬元，陳男、文男見代收又有錢領，二話不說提供收件地址、電話給許男。

去年3月，「森」從美國發來郵件，包裹寄到郵局的郵件處理中心後，文男接到通知再去取貨，隨後將裝有大麻的包裹放在左營高鐵站內，由許男取走，文男則分得1.5萬元酬勞。不過去年4月，「森」故技重施，將包裹寄到台灣後，交由陳男取件，但被海關發現內容物有異，查驗時發現發現有560公克大麻，隨即報請調查局展開偵辦。

同個日期，又有2件包裹準備寄給文男，由於寄件地都在美國，海關懷疑有異，查驗後果然發現也是大麻包裹，先交由調查局人員取出大麻（共595公克）扣押後，再將包裹原封不動按原定住址送件，後來文男接獲通知領取時，當場被檢調人員逮個正著，另在許男家中查扣大麻（13公克）等物。

雄檢偵辦時，許男、文男、陳男等人坦承犯行，林男雖坦承有與「森」聯繫，但辯稱以為是代收「情趣用品」跟私人物品，不知道包裹裡面裝的是大麻；但檢方根據林男與許男、「森」等人的對話紀錄，不採信林的說法，今依毒品危害防制條例，將林男等4人起訴，最重可處無期徒刑。

文姓男子等人幫人代收包裹，以為酬勞豐厚，結果沒想到裡面裝的是二級毒品大麻，最重可處無期徒刑。大麻示意圖。本報資料照片
文姓男子等人幫人代收包裹，以為酬勞豐厚，結果沒想到裡面裝的是二級毒品大麻，最重可處無期徒刑。大麻示意圖。本報資料照片

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