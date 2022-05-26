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被控借廁所塞5千買票 宜縣議員林騰煌更二審再逆轉無罪

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣議員林騰煌被控2018年參選時，到蘇澳林姓選民住處佯稱要「借廁所」，拿5千元現金請林打點妻子和子女支持，選民認為他行賄而拒收。宜蘭地院依公職人員選舉罷免法判林3年2月徒刑，褫奪公權3年；案經上訴、撤銷與發回，台灣高等法院更二審今逆轉改判無罪。

民事部分，宜蘭地檢署提當選無效之訴，宜院判林當選無效，但高院2020年3月日4廢棄原判決，駁回檢方之訴確定。當時引發刑、民事認定歧異爭議。

72歲的林騰煌曾當過鎮長、鎮民代表、救國團蘇澳團委會會長，2018年底參選宜蘭縣第19屆第10選區縣議員。檢方起訴指出，林為求當選，2018年11月間到林姓選民家借廁所，卻拿出5千元，請屋主一家5口投票支持。

林騰煌否認買票，聲稱是拜託林姓選民製作選舉要用的小型看板，他想拿5千元訂金給對方，但因只是「口頭說說」，沒有真的把錢拿出來。

林一審被認定對於有投票權之人，行求賄賂，而約其投票權為一定之行使，判3年2月徒刑，但二審改判無罪，最高法院認為林姓選民證述林騰煌進屋拜票，卻拿出5千元說「這樣你才不會跑掉（票）」，說詞和妻子、女兒吻合，二審卻以妻子、女兒沒目睹全程而改判林騰煌無罪，不合論理法則，發回更審。

高院更一審認為，林騰煌犯行明確，而賄選破壞選舉公正性，敗壞選舉純正風氣，對其他候選人造成不公平的競爭，侵蝕民主政治選賢與能之選舉目的，進而影響國家政治、經濟、社會發展。考量林行賄選民人數、金額、縣議員選舉層級等情狀，高院更一審認為一審量處3年2月徒刑、褫奪公權3年適當，5千元現金也應沒收，林否認犯罪之詞不可採。

但最高法院仍認為更一審調查不完備，再次撤銷、發回。高院更二審認為，林騰煌雖坦承曾於2018年11月間到林姓選民家，但稱是要請對方製作小型看板，原本要給5千元定金，但被推絕。而林姓選民在調查局詢問、檢察官偵查和宜蘭地院審理時雖都說林騰煌行賄，但對家中投票權人數、交付賄賂地點、事後有無轉知他人，前後說法不一致。

更二審認為有他人證詞、看板估價單可佐，並非全然無據，林騰煌沒有義務自證無罪，就算辯詞不可採，也不能反證他犯罪。因檢察官所提事證令人有懷疑空間，更二審改判無罪。

宜蘭縣議員林騰煌。圖／取自宜蘭縣議會網站
宜蘭縣議員林騰煌。圖／取自宜蘭縣議會網站

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