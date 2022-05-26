他找28親友當「幽靈人口」當選縣議員 判決有罪定讞

連江縣前縣議員王孝榛4年前選舉找28名親友當「幽靈人口」，將戶籍遷至莒光鄉，並在選舉日投票給他，最終他比對手高出15票而當選縣議員，最高法院依違反公職人員選舉罷免法判6月徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年定讞。

王孝榛案發後已判決當選無效確定；他2014年間就決定參選2018年縣議員選舉，他為了能順利當選，2015年1月開始拜託居住在新北市、桃園市、屏東縣的28名親戚、同學、朋友等，陸續遷戶籍到連江縣莒光鄉。

28名親友2018年11月24日選舉投票日當天，也都前往投票所領取選票，並投給王孝榛；王最終以559票贏過對手的544票，以15票之差當選縣議員。

王孝榛否認犯行，供稱親友遷戶籍目的不是為了他參加選舉，遷戶籍時也不知道他要參選，是因為小三通船票等福利措施，或看好博弈公投通過後，有可能設置賭場等因素才遷戶籍。

法院認為，根據親友偵訊時的說法、戶籍資料等卷內證據，可知遷戶籍到莒光鄉後，親友的實際工作、生活仍在新北、桃園等地，並沒有把生活或工作重心移往連江縣，反而是為了選舉才遷戶籍，認定王孝榛違法。

福建連江地方法院和福建高等法院金門分院一、二審認為，王孝榛嚴重影響選舉公平、正確性和社會風氣，扭曲選舉制度尋求民意的真實性，民主法治觀念薄弱，且是中否認犯行，難認有悔意，依違反公職人員選舉罷免法判6月徒刑，得易科罰金，褫奪公權2年；最高法院駁回上訴定讞。