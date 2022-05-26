他好天氣開車開霧燈被警攔查吃罰單 還被發現酒駕

近日連續大雨，不少駕駛開車會打開霧燈，但霧燈使用有限制，除非大雨或大霧，若天候良好卻開霧燈，可能因影響其他駕駛視線因此被罰款；台北市卓姓男子日前駕車，天候良好下開霧燈遭警方攔查，還被發現酒駕。

台北市興隆派出所警員景暐傑、吳泓緯日前巡邏，見年約50歲卓姓男子，駕駛自小客車行經辛亥路四段時，天氣良好卻打開霧燈，因此攔查。

警方盤查過程中，卓男散發酒氣，警方立即要對卓男酒測，但卓男再三思考後，拒絕接受酒精測試。

卓男說他只是與朋友聚餐喝了一點酒，怕酒精檢測儀器會超過法定數值而上法院，因此選擇拒絕接受酒測，警方依道路交通管理處罰條例製單舉發、沒入車輛。

根據「道路交通安全規則」，非遇雨、霧時，不得使用霧燈。若汽車行駛時「不依照規定使用燈光」，高速公路及快速道路，可能罰3000到6000元罰鍰。 一般道路可罰1200到3600元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康