熟女為5千貓糧拿刀刺母親致喪命 判4年8月她噙淚「接受報應」

蘇姓女子去年2月23下午向68歲的母親索討5070元貓飼料費，母親拒絕。半小時後，蘇女再度向母親要貓飼料費未果，拿剛去五金行買的水果刀刺母親左腹，蘇母臟器外露、失血喪命。新北地檢署依殺害直系血親尊親屬罪起訴蘇女，一審依傷害直系血親尊親屬致死罪判4年6月徒刑，刑前監護5年，台灣高等法院今改判4年8月，刑後監護4年。

高院今在宣判前，蘇女忍不住哭訴「我有話要講」，審判長叮嚀今天只是宣判，沒有要再問問題了，她邊啜泣邊發誓說「我不是有心要殺媽媽，否則我就下十八層地獄」。

蘇女（44歲）住在新北市新莊區一間民宅五樓，母親、哥哥同住在同棟二樓，母親開設一間按摩店維生。鄰居說，一家人在這裡居住多年，平日看起來都十分正常，也未曾聽聞爭吵聲傳出，當時案發剛好外出，回來看到不少警察在附近，地上還留有血跡才知道出事了。不過，檢警事後查出，母女關係並不佳。

事發當天下午2點多，蘇女先向母親索討5070元貓飼料費用，卻遭拒絕，兩人大吵後，蘇女衝出家到五金行買了1把水果刀。回到家中，蘇女再度向母親索討貓飼料費，又遭拒絕後，她往母親腹部刺了1刀，刺破母親的總髂動脈，蘇母失血過多，當場失去呼吸心跳。哥哥見狀，趕緊報警處理，蘇母送醫後仍不治。

蘇女被帶回派出所後，精神狀況十分不穩定，警詢、偵查和羈押庭上的對話明顯異常，且有精神疾病的病史，案發前才出院返家。她說沒有想要殺害母親，只是想嚇她。新北地檢署將蘇女送精神鑑定，台北市聯合醫院函附蘇女過去的病歷，確診她罹患「非特定的思覺失調症」及「非特定的錐體外及動作障礙症」。

新北地院審理時，認為母女雖不睦，但沒有深仇大恨，雖然蘇女有傷母之心，但她當時只刺1刀就停止，也沒有阻止哥哥報警，難以認定她有殺母犯意。衡量蘇女長期罹患思覺失調症，近年症狀加劇，出現被害妄想和暴力行為，整體智力表現落在邊緣至輕度智能缺損範圍，加上哥哥也選擇原諒，判她4年6月徒刑。

蘇女不按時服藥，2020年2月初就曾拿刀想攻擊男朋友，遭強制就醫，但兩個星期後就發生這件憾事，一審也宣告在刑之執行前入相當處所監護5年。但高院審理後撤銷原判決，改判蘇女4年8月徒刑，並於刑之執行完畢後，監護4年。