影／端午將至 航警局嚴守國門防堵「非洲豬瘟」入境

目前台灣新冠肺炎疫情持續嚴峻，但「非洲豬瘟」疫情仍持續在亞洲地區擴散，威脅日益擴大。日前尼泊爾已被通報列入亞洲第16個發生「非洲豬瘟」疫情的國家，而農委會也公告自今年5月20日起，凡是自大陸港澳、泰國、越南、菲律賓、尼泊爾及其他「非洲豬瘟」疫區寄送或攜帶豬肉製品者，首次查獲輸入人將裁罰新台幣20萬元，第2次及以上將裁罰100萬元。近日有旅客從香港、越南等疫區國家攜帶肉製品回台，在桃園國際機場被本局查獲即被裁罰20萬元。

航警局表示面對端午節假期即將來臨，預期輸入貨物肉品會顯著攀升，為嚴防「非洲豬瘟」病毒入侵，將針對機場進口之貨物、快遞、郵包及入境旅客行李協同財政部關務署台北關關員現場開箱加強查驗，如確認違反規定，將依「動物傳染病防治條例」移請農委會動植物防疫檢疫局處理。統計自今年1月1日至5月23日止，共已成功攔截豬肉及其再製品於關口44件，約71.6公斤，目前已有3件驗出「非洲豬瘟」病毒陽性反應。

航警局指出為防堵「非洲豬瘟」疫情，行政院院長蘇貞昌於108年1月14日就任當日，即到桃園國際機場視察，宣示嚴守機場邊境。初期防堵人力能量不足時刻，航警局毅然承擔守護國門之責，為國人健康及相關產業守住第一道防線。行政院院長蘇貞昌又於110年8月23日再次巡視桃園國際機場，指示財政部關務署務必加強查緝，航空警察局也加入行政協助共同防堵「非洲豬瘟」入境。