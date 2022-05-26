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男酒駕心虛闖紅燈逃入死巷 棄車躲暗處仍遭警逮捕

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市26歲林姓男子日前酒駕騎車返家，沿途遭巡邏員警撞見，當下林男心虛闖紅燈試圖躲避攔查，卻騎進死巷內，竟突發奇想，棄車躲在陰暗的騎樓下，隨後員警見狀，上前逮人，經酒測發現酒測值超標，將他依公共危險罪移送。

岡山警分局赤崁所員警5月24日凌晨3時許，巡邏行經梓官區中正路時，發現林男騎車連闖數個紅燈後，轉進嘉展路巷內；員警見狀，察覺有異，隨即上前查看。

由於該處為死巷，林男眼看無法逃跑，竟棄車躲在陰暗的騎樓下，試圖蒙騙警方，豈料仍被發現，遭員警大聲喝斥，「來來來！別躲了！」、「還跑！以為躲在那邊就找不到你嗎！」

遭逮的林男，由警方施作酒測，酒測值達每公升0.27毫克，明顯違法，警詢後，將他依公共危險罪移送，另針對闖紅燈等違規行為，依法開立罰單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高雄市26歲林姓男子酒駕闖紅燈躲死巷，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄市26歲林姓男子酒駕闖紅燈躲死巷，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄市26歲林姓男子酒駕闖紅燈躲死巷，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝
高雄市26歲林姓男子酒駕闖紅燈躲死巷，遭警逮捕。記者陳弘逸／翻攝

酒測 酒駕 岡山

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