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中油前高層徐漢涉貪遭起訴 法院裁定羈押

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉貪，由檢方偵結起訴，昨天移審橋頭地院，原本在押共4人中，分別以劉姓白手套、陳姓中油工程師、黃姓中油職員，分別以10萬、15萬及20萬元的金額交保，僅有徐漢裁定羈押禁見。

檢方調查發現，徐漢擔任中油煉製事業部執行長期間，藉職務採購標案收賄，經手八項標案中，共收賄1686萬元，另1023萬不願說明來源，後徐又被查出600萬涉洗錢罪。

擁有年薪222萬的徐漢，仍不知廉潔自持，竟要求投標廠商提供「回饋」與「紅包」，且犯後堅決否認貪汙，態度不佳，就連承辦檢察官都引用辛棄疾「騎鶴揚州」，及成語「眈眈逐逐」來形容他貪婪形象。

24日遭起訴的人中，包括中油職員就包括徐、黃、張、陳四人；劉姓白手套、16名及廠商3家公司；光徐漢個人，就涉犯貪污治罪條例9罪、及洗錢罪，共10罪起訴，檢方更並建請法院給予從重量刑。

昨天移審橋頭地院，原本在押共4人中，分別以劉姓白手套20萬元、陳姓中油工程師15萬元、黃姓中油職員10萬元交保，僅徐漢裁定羈押禁見。

中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室被搜出二千七百多萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室被搜出二千七百多萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室被搜出二千七百多萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室被搜出二千七百多萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室被搜出二千七百多萬元現金。記者陳弘逸／翻攝
中油煉製事業部前執行長徐漢涉嫌向業者收回扣，辦公室被搜出二千七百多萬元現金。記者陳弘逸／翻攝

中油 收賄

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