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少女書讀不下去竟說謊被猥褻 他喊冤沒下手獲判無罪
台中王姓男子受友人託付照顧她13歲女兒，卻被控朝少女摸胸、脫內衣褲猥褻，王喊冤稱絕對沒做這種事仍遭起訴；但法院發現，少女前後證詞反覆，後來又寫下自白稱王男清白，表示自己「書讀不下去」想和阿姨住，才說謊稱自己遇害，法院以檢方舉證不足判王男無罪，可上訴。
檢警調查，王男2019年6月至8月期間，多次在花蓮、台中住處摸少女胸部，又脫她內褲磨蹭大腿，偵結依對未滿14歲女子猥褻罪嫌起訴他。
審理時，王男堅決否認猥褻少女，辯稱絕對沒有做過這種事，而且事後少女也有寫悔過書，內容有證明他的清白。
法院查，少女首次在警詢時控訴王摸她胸部、脫掉衣褲，還提到王摸完有跟她致歉，說自己會遭天譴等語，後來改口稱有被用大腿磨蹭，另少女也曾說王對她性交，但無法具體描述，經法官詢問是否感覺疼痛，她也是以猜測口氣回答「應該會吧」。
法院再視驗傷結果，發現她下體並沒有明顯撕裂傷，少女就曾遭王試圖性交次數等嚴重情節，在警詢、偵查時又全然未提，前後說詞有重大瑕疵，是否確實遭猥褻已有疑義。
另根據少女寫下的自白書，內容提到她是不想繼續在這住下去、書也讀不下去，為了想去跟阿姨住，因阿姨覺得她怪怪的，問她是否被性侵或性騷，她才會騙說有。法院認定，相關證據無法證明王犯罪，判處他無罪。
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