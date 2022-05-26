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女墾丁潛水亡家屬提告 業者未保傷害險判賠250萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

北部許女南下墾丁陪男友參加潛水課程，卻發生意外身亡，家屬提告業者沒有投保傷害險，求償250萬元，法院判賠潛水業主要賠給家屬。圖為屏東地院。本報資料照片
北部許女南下墾丁陪男友參加潛水課程，卻發生意外身亡，家屬提告業者沒有投保傷害險，求償250萬元，法院判賠潛水業主要賠給家屬。圖為屏東地院。本報資料照片

屏東墾丁是熱門潛水地點，29歲許女陪男友到南灣參加潛水課程，許女未報名體驗課，但業者借潛水用具給許女潛水，卻發生死亡，許女家人向潛水公司求償250萬元，潛水公司認為許女非報名學員，未投保傷害保險。屏東地院審理認為，許女以1萬元向業者購買暢遊方案在期限內，有營利，法院判潛水業者賠償許女家人250萬元，可上訴。

許女的父母親提告主張，許女在2020年11月下旬陪盧姓男友到墾丁一家潛水公司體驗潛水，因盧男身體不適，登上潛水平台休息，僅賴姓教練與許女再次共同下潛，但過程中許女遭遇意外，經其他漁船拖救、送醫不治。

許女父母親主張，業者帶客從事水域遊憩活動，具有營利性質，根據水域遊憩活動管理辦法第十條相關規定，業者要為許女投保傷害保險，且期死亡給付最低保險金額250萬元，向法院提出侵權損害賠償，向潛水公司求償250萬元。

業者則辯稱，許女已取得PADI的初階開放水域潛水員證書，有多次潛水經驗，沒有提供許女有償的帶領潛水服務，僅是無償出借潛水裝備，沒有營利行為。

法院審理認為，維護遊客安全，水域遊憩活動管理辦法規定，帶客從事水域遊憩活動具營利性質者，應投保責任險並為遊客投保傷害保險等規定。且許女曾支付1.5萬元費用參加業者開設的初階水域潛水員課程，2020年3月取得證書，另外以1萬元向業者購買業者提供的氣瓶暢遊方飯，契約期間從2020年8月到隔年8月，案發時仍在期限內。

法院認為，業者違反水域遊憩活動管理辦法規應，沒有為許女投保傷害保險，認定雙方之間有既定的消費關係，是公司帶客從事水域遊憩活動具營利性質者，應為許女投保傷害保險，判潛水公司應賠償250萬元，可上訴。

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