張魁長子否認助擄人討債 辯「胃痛上廁所」沒看到

藝人張魁的兒子、歌手張峰奇的哥哥張覺引捲入討債風波，檢方認定他計誘涂姓被害人外出，讓黑道擄人、逼債，張覺引不認罪，台北地方法院依妨害自由罪判他5月徒刑，得易科罰金。台灣高等法院今行準備程序，張覺引否認協助犯案，他說認識涂，但不知道對方和別人有糾紛。

張另涉詐取涂（外役監服刑中）的背包，一審遭判刑8月，高院本月12日改判6月徒刑，得易科罰金定讞。

檢方起訴指張覺引知道涂姓男子因故與男子黃冠甯的乾媽有債務糾紛，且知道黃冠甯、張順清監控涂，有意妨害自由討債，2018年7月1日下午向黃、張稱可與涂相約見面。

同日晚上11點，黃、張獲知涂被帶往台北市松壽路「La Cafe」咖啡店內，夥同其他人從咖啡店將涂拖進車內，押往新北市樹林區樹新路，翌日3點，警方查緝尋獲涂，逮捕黃、張，張覺引涉犯幫助剝奪他人行動自由罪。

張否認犯罪，稱涂姓男子抱怨被人跟蹤，2018年7月1日他前往台北市農安街涂家，遇到黃冠甯、張順清，黃、張將他帶入大樓走廊，後來被坐有4個人、疑似BMW的黑頭車載走，他夾在後座中間。

張覺引說，車上有人問是否想幫忙解決債務，他告訴對方自己是張魁兒子，希望對方不要亂動手，一群人後來在行天宮附近將他丟包。張還稱，2018年7月1日當晚和涂開車到「La Cafe」，他去拉肚子，上完廁所回來，聽說涂已被擄走，便去警局作筆錄。

高院今開庭時，張覺引稱原本約涂到西門町一家旅店的酒吧見面，但涂不願意來，他改提議到林森北路的小吃攤，對方也不要，最後才到松壽路的咖啡店。張再次強調，當天就有告知「胃不舒服」，結果上完廁所後，聽警察說「人被帶走了」，他沒有看到涂遭擄過程。

律師辯護稱，黃冠甯、張順清在偵查、原審時針對如何知道涂姓男子當天的行程，互相推給對方，而他們如何能從樹林趕到咖啡廳也有問題，主張涂姓告訴人的陳述只是臆測之詞，沒有證據能力。