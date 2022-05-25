五合一選舉升溫 彰化檢察長：打擊不法 檢警調準備好了

今年11月26日將舉行五合一選舉，最近選情已升溫，彰化地檢署今天也成立「查察賄選及暴力執行小組」，檢察長洪家原說，彰化的檢警調已做好準備，選舉期間絕對是情資共享、行動同步，將「嚴查賄選及暴力」、「嚴防假訊息」及「嚴辦境外資金介入選舉」，以杜絕不法，達到公平選舉目標。

今年地方五合一選舉包括有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長等五項選舉同時舉行，近來選舉活動已逐漸升溫。

彰化地檢署今天舉行「查察賄選及暴力執行小組」揭牌儀式，並邀請彰化縣警察局副局長吳東文、法務部調查局中部地區工作機動站副主任蘇俊達、法務部調查局彰化縣調查站主任于國慶、彰化縣政府政風處處長邱宏達等人一起到彰檢召開「五合一選舉檢警調首長期前會議」。