監聽報告書逾期送法院有無證據能力？ 大法庭裁定給答案

無論警察或調查局執行監聽時，皆需定期或由法官指定日期來製作報告書，最高法院大法庭今裁定指出，執行機關在通訊監察期間所做的期中報告書，陳報到法院時已超過15日法定期限，或法官指定期日，均算違反通訊保障及監察法期中報告義務的規定。

裁定認為，機關違反規定前依法監聽的內容，具有證據能力，違反期中報告義務規定後監聽的內容，則沒有證據能力；但已經製作期中報告書，僅逾期陳報法院者，依刑事訴訟法規定，應審酌均衡維護人權保障及公共利益，來認定是否有證據能力。

依通訊保障及監察法第5條第4項規定，執行機關在監聽期間，每15日至少作成1次以上報告書來說明監聽狀況、有無繼續監聽的必要，檢察官或法官得隨時要求機關提出報告。

然而，本次大法庭處理的法律爭議有二，一是執行機關在15日內或法官指定期日前製作期中報告書，但陳報到法院時已超過期限，是否算違反通保法規定？二是執行機關違反通保法期中報告義務規定，相關監聽所取得的內容，有無證據能力？

大法庭認為，通訊監察侵害人民秘密通訊自由與隱私既深且廣，而釋字第631號解釋理由書也指示，法官應隨時監督通訊監察執行情形，而期中報告義務，就是為了強化監聽進行中的外部監督機制，使法院能適時判斷是否有不應繼續監聽的狀況，來撤銷通訊監察書。

大法庭指出，通保法規定的15日及法官指定期日，應解釋為報告書陳報到法院的期限，否則無從落實相關規範的目的，故認定執行機關雖在15天或法官指定期日前製作期中報告書，但陳報法院已逾期限，當然屬於違反通保法期中報告義務。

大法庭也說，期中報告並非是針對通訊監察核發合法性的中間審查制度，不能以機關違反規定，而否定期限前監聽資料的證據能力；僅執行機關「完全未製作」期中報告書才實質違反期中報告義務的規範，而不具證據能力。

如執行機關業已製作期中報告書，僅陳報到法院時遲延，因機關仍有履行自我監督義務，且法官也有證據可以審查，無法認為未落實期中報告義務，若絕對禁止使用監聽資料，不僅有悖立法者的利益權衡，且違反比例原則，故僅逾期陳報者，則讓法官依刑事訴訟法規定來認定監聽資料有無證據能力。