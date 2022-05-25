指控鄰居潑熱水燙傷她 法官看了影片後卻判無罪

台中市張姓女子與劉姓女子為鄰居，長期不睦，劉女指控張女在兩年前涉嫌二度潑水及潑熱水，導致她滑倒、燙傷，提告傷害，提供張女潑水的兩段影片，不過一、二審勘驗影片後，認為劉女拍攝位置距離張女有2公尺以上、拍攝時也很鎮定，認定事證不足，判張女無罪。

判決指出，劉姓女子長期與鄰居張女過去因界址、施工問題，勢成水火，劉女指控在2020年3月底，張女先在住家窗戶潑灑大量穢水，造成她滑倒受傷，同年月4月中旬，又潑灑滾燙熱水，導致她左前臂、兩側大腿、雙膝都受傷，涉有過失傷害、 傷害罪，還提供兩段張女潑水的影片佐證。

張女否認犯行，辯稱是裝冷氣沖水，以及蚊子多灑熱水驅趕，還說根本沒看到劉女。

一審法官勘驗影片發現，兩段影片分別為8秒、7秒，過程中劉女都鎮靜蒐證、無慌亂情形，且與張女也無任何對話。

另外劉女在影片中蒐證的距離，至少距離張女有2公尺以上，顯見張女並非要朝潑灑，另外傳喚到場處理的警員作證，警員也說，到場時，沒看到劉女身上有傷，劉女也說，不知道自己有無受傷，認定全案事證不足，判張女無罪。