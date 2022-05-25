義大利富商跨海爭女兒親權 空姐媽今親自出庭不發一語

義大利藍姓富商和詹姓空姐跨海打官司爭8歲女兒監護權，一審獨任法官裁定親權歸藍所有，詹女不服抗告，台北地方法院合議庭今再度開庭，採不公開審理，詹女親自出庭，但因合議庭要求不要對發言，詹女面對媒體詢問不發一語，在律師陪同下搭車離開。

藍2007年來台認識詹女並交往，2014年未婚生下一女，2017年底藍以探望祖母為由帶女兒回義大利，除提前帶女兒出國，且歸期一延再延，成為雙方官司引爆點。

台北地院受理兩人改定親權案件，並做出暫時處分，裁定詹女應將女兒先交付給藍，讓藍帶女兒回義大利同住，詹女提抗告、再抗告均被台灣高等法院、最高法院駁回確定。藍聲請執行交付子女，但女童在期限前寫信給蔡英文總統表示「我想留在台灣」，詹女也聲請停止執行，憲法法庭裁准停止交付子女，並在近期將宣示判決。