快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

義大利富商跨海爭女兒親權 空姐媽今親自出庭不發一語

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

義大利藍姓富商和詹姓空姐跨海打官司爭8歲女兒監護權，一審獨任法官裁定親權歸藍所有，詹女不服抗告，台北地方法院合議庭今再度開庭，採不公開審理，詹女親自出庭，但因合議庭要求不要對發言，詹女面對媒體詢問不發一語，在律師陪同下搭車離開。

藍2007年來台認識詹女並交往，2014年未婚生下一女，2017年底藍以探望祖母為由帶女兒回義大利，除提前帶女兒出國，且歸期一延再延，成為雙方官司引爆點。

台北地院受理兩人改定親權案件，並做出暫時處分，裁定詹女應將女兒先交付給藍，讓藍帶女兒回義大利同住，詹女提抗告、再抗告均被台灣高等法院、最高法院駁回確定。藍聲請執行交付子女，但女童在期限前寫信給蔡英文總統表示「我想留在台灣」，詹女也聲請停止執行，憲法法庭裁准停止交付子女，並在近期將宣示判決。

然而，台北地院一審獨任法官裁定親權歸藍所有，詹女不服抗告，北院二審合議庭上月27日開庭時，詹女律師希望和對方調解，「減少親情撕裂與程序痛苦」，但藍的律師指出，藍目前已回義大利，必須再和藍確認是否有調解的意願，但子女目前與母親同住，親權歸父親的機率不高。

詹姓空姐。記者林孟潔／翻攝
詹姓空姐。記者林孟潔／翻攝

義大利 律師

延伸閱讀

義大利富商爭女兒親權 空姐媽願調解「減少撕裂親情」

相關新聞

義大利富商跨海爭女兒親權 空姐媽今親自出庭不發一語

義大利藍姓富商和詹姓空姐跨海打官司爭8歲女兒監護權，一審獨任法官裁定親權歸藍所有，詹女不服抗告，台北地方法院合議庭今再度...

7旬翁告妻小遺棄 反被揭變賣家產拋妻棄子往事

桃園一名7旬陳姓老翁疑缺錢花用，向家人索討不成，興訟指控妻小5人遺棄，結果反被揭年輕時拋妻棄子及家暴行徑。桃園地檢署調查...

台南七股槍擊案男中彈不治 法官駁過失致死判無期

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月間在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍朝張右上...

台南七股槍擊案男中彈不治 凶嫌判無期徒刑

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月29日晚間在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍...

查辦泰山職訓場副研究員浮報經費 帳冊驚見台科大教授

堃喬等公司陳姓負責人、李姓業務，因開設不實發票給曾任勞動部泰山職業訓練場王姓副研究員浮報經費，被依詐欺取財、使公務員登載...

南竹所正副所長傳調職 蘆竹分局：將做通盤考量

蘆竹警分局南竹派出所處理酒後滋事，遭質疑大案小辦，昨晚傳出正副所長調職並接受調查；分局今表示，目前無人事異動，經再次行政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。