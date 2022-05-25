台南七股槍擊案男中彈不治 法官駁過失致死判無期

楊姓男子與張姓男子因漁獲糾紛，去年9月間在台南七股談判，張到場持電擊棒毆打楊，楊同居人女兒的謝姓男友見狀持鋼管槍朝張右上腹擊發傷重不治，謝主張過失致死，台南地院認衝突時，謝槍管朝向張，將後段撞針推向前段鋼管擊發霰彈底火，傷及重要臟器不治，並非出於過失。

台南地院合議庭審理時，謝坦承非法持有槍彈及持鋼管槍朝張射擊，認僅涉犯過失致死犯行，否認有殺人犯行。謝的辯護人認為，謝在被攻擊狀態下，符合正當防禦，或是防禦過當，建請從輕量刑。

合議庭認為，謝於衝突時，槍管朝向張，張欲上前搶奪槍枝時，將後段撞針推向前段鋼管擊發霰彈底火，傷及張體內重要臟器而死亡。合議庭指出，該鋼管槍的擊發顯非出於過失，主觀上具有不確定的殺人故意甚明，認事證明確，應依法論罪科刑。

合議庭表示，謝犯非法持有非制式手槍罪、非法持有可發射子彈具殺傷力槍枝罪、非法持有子彈罪、非法持有槍枝主要組成零件罪，從重依非法持有非制式手槍罪處斷，同時犯殺人既遂罪，且兩罪犯意各別，行為互殊，應分論併罰。

合議庭審酌，謝並非素行不良之人，僅因張屢屢惡待友人楊而積憤，並目睹張追打楊而生難以隱忍情緒，持鋼管槍射殺張，致張傷重不治，造成難以挽回結果，致家屬承受頓失親人痛苦及遺憾。

惟國際兩公約考量該犯罪情節較其他殺人案件情節非屬最重大，且謝雖否認殺人，惟坦承非法持有槍彈、槍枝零件及槍擊犯行，非無可教化而應永久與世隔絕，告訴代理人也請求就謝殺人犯行判處無期徒刑，並稱「謝家屬從未找過被害人家屬談和解，也沒具體補償及措施」等一切情狀。